HOME BOLA LIGA INDONESIA

Madura United Resmi Tunjuk Paulo Meneses sebagai Pelatih Baru

Cikal Bintang , Jurnalis-Jum'at, 04 Oktober 2024 |15:19 WIB
Madura United Resmi Tunjuk Paulo Meneses sebagai Pelatih Baru
Madura United menunjuk Paulo Meneses sebagai pelatih baru (Foto: PT LIB)
A
A
A

MADURA – Paulo Meneses resmi ditunjuk sebagai pelatih baru Madura United FC. Direktur PT Polana Bola Madura Bersatu (PBMB), Annisa Zhafarina, berharap sang juru taktik bisa mengangkat kembali performa Laskar Sape Kerrab.

“Kami ucapkan selamat datang untuk pelatih Anyar Laskar Sapeh Kerrab, Coach Paulo Jorge Coelho Meneses, yang akrab dengan sebutan Paulo Meneses,” kata Annisa dalam keterangan resmi klub, Jumat (4/10/2024).

Madura United vs Malut United (Foto: Malut United)

“Pelatih asal Portugal ini kami datangkan untuk mengisi kekosongan yang ditinggalkan pelatih sebelumnya,” sambungnya.

“Dengan segudang pengalaman yang dia miliki, kami berharap Coach Paulo bisa mengangkat kembali performa tim yang saat ini masih belum maksimal,” tukas Annisa.

Paulo Meneses merupakan pelatih berpengalaman yang pernah menukangi sejumlah klub. Ia diketahui pernah mengasuh Nejmeh SC (klub Lebanon), dan Aizawl FC (klub India).

Pada musim 2022-2023, Meneses membawa Nejmeh SC menjuarai Piala Super Lebanon dan Piala Lebanon. Belum lagi, ia pernah mengantar tim asuhannya tak terkalahkan dalam 11 bulan.

Halaman:
1 2
      
