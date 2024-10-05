Bali United Ogah Lengah Selama Jeda Kompetisi Liga 1 2024-2025, Pusatkan Fokusnya ke 2 Hal Ini

BALI United ogah lengah selama jeda kompetisi Liga 1 2024-2025 yang kini tengah berlangsung. Mereka pun memusatkan fokusnya terhadap 2 hal.

Pelatih Bali United, Stefano Cugurra, memberi waktu libur kepada skuadnya pada jeda kompetisi Liga 1 2024-2025. Namun setelah itu, pelatih yang akrab disapa Teco ini akan menempa Privat Mbarga cs dengan pemulihan fisik dan mematangkan taktik.

Menurut eks pelatih Persija Jakarta ini, jatah libur ini cukup baik untuk skuadnya. Pasalnya, para pemain Bali United membutuhkan pemulihan fisik dan mental, mengingat cukup padatnya jadwal kompetisi yang mereka jalani.

“Kami memberikan kesempatan bagi pemain untuk beristirahat sejenak. Jadwal kompetisi cukup padat, jadi mereka butuh waktu untuk recovery fisik dan mental,” kata Teco, dilansir dari situs LIB, Sabtu (5/10/2024).

Saat kembali berlatih, Teco akan menempa anak asuhnya dengan sesi latihan fisik intensif guna mengembalikan kebugaran tubuh. Tahap ini menjadi penting sebelum tim melanjutkan ke program latihan teknik dan taktik yang dirancang oleh pelatih.

"Setelah libur, kami fokus pada kebugaran fisik pemain, lalu kami beralih ke latihan teknik dan akhirnya mematangkan taktik," imbuh juru taktik asal Brasil itu.

Menurut Teco, saat ini skuadnya mulai menemukan ritme permainan yang sesuai dengan strateginya. Walau kompetisi baru berjalan selama tujuh pekan, adaptasi para pemain baru dengan skema tim berjalan baik, meski masih ada tantangan dengan beberapa pemain yang mengalami cedera.