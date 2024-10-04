Hokky Caraka Dipanggil Shin Tae-yong ke Timnas Indonesia, Manajer PSS Sleman Beri Pesan Ini

SLEMAN – Hokky Caraka kembali dipanggil Shin Tae-yong ke Timnas Indonesia untuk berlaga dalam lanjutan Grup C babak ketiga Kualifikasi Piala Dunia 2026 Zona Asia. Manajer tim PSS Sleman, Leonard Tupamahu, pun memberi pesan khusus.

Leonard Tupamahu mengatakan PSS Sleman turut bangga karena juru gedor andalannya, Hokky Caraka, kembali dipercaya memperkuat Timnas Indonesia. Dia berharap performa Hokky bisa terus meningkat bersama Skuad Garuda.

Timnas Indonesia akan menjalani dua laga tandang dalam lanjutan Grup C. Sesuai jadwal, Skuad Garuda akan menantang Bahrain di Bahrain National Stadium, Riffa, pada Kamis 10 Oktober 2024 malam WIB.

Setelah itu, pasukan Shin Tae-yong akan bertolak melawan China. Laga itu akan digelar di Qingdao Youth Football Stadium pada Selasa 15 Oktober 2024 malam WIB.

Menatap dua laga penting itu, Shin Tae-yong telah menetapkan 27 nama untuk dibawa. Salah satunya adalah Hokky yang kembali dipercaya mengisi slot lini serang Skuad Garuda.

Dipanggilnya juru gedor berusia 20 tahun ini tak luput dari performa ciamiknya bersama PSS Sleman. Dia mampu mencetak dua gol dalam satu laga saat menghadapi Arema FC.

Leonard mengingatkan Hokky untuk terus berproses bersama Timnas Indonesia. Dengan harapan, Hokky bisa terus berkembang dan meningkatkan performanya bagi tim ketika kembali bermain di liga domestik bersama PSS Sleman.