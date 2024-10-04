Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Bundesliga Liga Champions Liga Inggris Liga Italia Liga Spanyol Liga Indonesia Bola Dunia Klasemen Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME BOLA SEPAKBOLA DUNIA

Pernah Diserang Warganet, Kevin Diks Akui Terkesan dengan Dukungan Masyarakat Indonesia

Cikal Bintang , Jurnalis-Jum'at, 04 Oktober 2024 |14:26 WIB
Pernah Diserang Warganet, Kevin Diks Akui Terkesan dengan Dukungan Masyarakat Indonesia
Kevin Diks terkesan dengan dukungan masyarakat Indonesia (Foto: Instagram/@kevindiks2)
A
A
A

KEVIN Diks kini mengaku terkesan dengan dukungan masyarakat Indonesia. Padahal, ia pernah jadi sasaran tembak warganet karena diduga mengejek.

Nama Kevin Diks sudah lama dikaitkan akan dinaturalisasi untuk menjadi Warga Negara Indonesia (WNI). Walau begitu, hal tersebut masih belum terjadi hingga saat ini. Ia tetap berstatus sebagai warga negara Belanda.

Kevin Diks

Akan tetapi, dukungan masyarakat Indonesia terhadap Kevin tidak pernah berhenti. Pemain FC Copenhagen itu mengakui terkesan dengan dukungan yang selalu diberikan.

“Tapi secara umum, dukungan yang saya dapatkan dari fans Indonesia di media sosial dan kehidupan nyata sungguh luar biasa,” kata Kevin dalam wawancaranya dengan Bold, dikutip pada Jumat (4/10/2024).

“Saya dikenali oleh banyak orang ketika saya berada di sana, meskipun saya pikir saya tidak akan mengenalinya. Saya sangat menghargainya,” sambung pria berdarah Maluku itu.

Belakangan ini, Kevin dikabarkan sedang menjalani proses naturalisasi untuk menjadi WNI. Kabar itu sempat dihembuskan oleh jurnalis asal Belanda, Dennie Van Laar. Selain pemain berusia 27 tahun tersebut, penyiar di Voetbal Primeur itu juga sempat menyebut nama Ole Romeny.

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/11/51/3176065/patrick_kluivert_pernah_menjadi_pelatih_curacao_pada_2015_2016_dan_2021_pssi-bSdA_large.jpg
Ditinggal Patrick Kluivert, Timnas Curacao di Ambang Lolos Piala Dunia 2026!
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/11/51/3176055/patrick_kluivert_diminta_bawa_timnas_indonesia_juara_piala_aff_2026_jika_gagal_lolos_piala_dunia-eBSm_large.jpg
Patrick Kluivert Diminta Bawa Timnas Indonesia Juara Piala AFF 2026 jika Gagal Lolos Piala Dunia 2026
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/11/51/3176054/masyarakat_indonesia_lebih_khawatir_strategi_patrick_kluivert_ketimbang_wasit_ma_ning_pssi-DNdn_large.jpg
Masyarakat Indonesia Lebih Khawatir Strategi Patrick Kluivert ketimbang Wasit Ma Ning yang Pimpin Laga Timnas Indonesia vs Irak
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/11/51/3176034/patrick_kluivert_disebut_tak_enak_jika_mainkan_full_diaspora_di_laga_timnas_indonesia_vs_arab_saudi_pssi-1TS4_large.jpg
Patrick Kluivert Disebut Tak Enak jika Turunkan Starting XI Full Diaspora di Laga Timnas Indonesia vs Arab Saudi
https://pict.sindonews.net/webp/850/pena/news/2025/10/10/11/1631025/timnas-indonesia-u23-tertinggal-12-dari-india-u23-di-babak-pertama-dyh.webp
Timnas Indonesia U-23 Tertinggal 1-2 dari India U-23 di Babak PertamaÂ 
https://img.inews.co.id/media/750/files/inews_new/2025/10/11/timnas_indonesia_2.jpg
Ranking FIFA Timnas Indonesia Bakal Loncat Tinggi jika Bisa Kalahkan Irak
Banner
Telusuri berita bola lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement