Pernah Diserang Warganet, Kevin Diks Akui Terkesan dengan Dukungan Masyarakat Indonesia

KEVIN Diks kini mengaku terkesan dengan dukungan masyarakat Indonesia. Padahal, ia pernah jadi sasaran tembak warganet karena diduga mengejek.

Nama Kevin Diks sudah lama dikaitkan akan dinaturalisasi untuk menjadi Warga Negara Indonesia (WNI). Walau begitu, hal tersebut masih belum terjadi hingga saat ini. Ia tetap berstatus sebagai warga negara Belanda.

Akan tetapi, dukungan masyarakat Indonesia terhadap Kevin tidak pernah berhenti. Pemain FC Copenhagen itu mengakui terkesan dengan dukungan yang selalu diberikan.

“Tapi secara umum, dukungan yang saya dapatkan dari fans Indonesia di media sosial dan kehidupan nyata sungguh luar biasa,” kata Kevin dalam wawancaranya dengan Bold, dikutip pada Jumat (4/10/2024).

“Saya dikenali oleh banyak orang ketika saya berada di sana, meskipun saya pikir saya tidak akan mengenalinya. Saya sangat menghargainya,” sambung pria berdarah Maluku itu.

Belakangan ini, Kevin dikabarkan sedang menjalani proses naturalisasi untuk menjadi WNI. Kabar itu sempat dihembuskan oleh jurnalis asal Belanda, Dennie Van Laar. Selain pemain berusia 27 tahun tersebut, penyiar di Voetbal Primeur itu juga sempat menyebut nama Ole Romeny.