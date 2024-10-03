Advertisement
HOME BOLA SEPAKBOLA DUNIA

Media China Sindir Pemain Naturalisasi Timnas Indonesia Jelang Lawan Bahrain: Kebanyakan Pemain Bertahan!

Ramdani Bur , Jurnalis-Kamis, 03 Oktober 2024 |19:33 WIB
Jay Idzes (kanan), bek andalan Timnas Indonesia. (Foto: Instagram/@jayidzes)
MEDIA China, Sohu, menyindir pemain naturalisasi Timnas Indonesia jelang tandang ke markas Bahrain di matchday ketiga Grup C Kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia yang dilangsungkan di Bahrain National Stadium, Kamis 10 Oktober 2024 pukul 23.00 WIB. Sohu menyebut tak perlu takut dengan Timnas Indonesia karena pemain naturalisasi yang dimiliki lebih banyak pemain bertahan.

“Timnas Indonesia memang punya banyak pemain naturalisasi. Namun, lebih banyak pemain bertahan,” tulis Sohu dalam artikel yang mereka buat.

Timnas Indonesia siap tempur lawan Bahrain. (Foto: PSSI)

(Timnas Indonesia siap tempur lawan Bahrain. (Foto: PSSI)

Sekadar diketahui, pemain-pemain naturalisasi milik Timnas Indonesia memang lebih berkualitas di sektor pertahanan. Di sana terdapat bek Venezia FC yang mentas di Serie A, Jay Idzes.

Tak sampai di situ ada juga bek FC Twente yang tengah naik daun, Mees Hilgers. Di sektor sayap pertahanan Timnas Indonesia juga memiliki pemain top atas nama Sandy Walsh, Nathan Tjoe A-On, Shayne Pattynama hingga pesepakbola yang rutin masuk team of the week Eredivisie 2024-2025, Calvon Verdonk.

Di sisi lain, pemain-pemain naturalisasi yang beroperasi di lini tengah dan depan kerap mati kutu saat menghadapi tim-tim top Asia. Hal inilah yang membuat Sohu menilai Bahrain memiliki peluang menumbangkan Timnas Indonesia.

“Karena lebih banyak pemain bertahan, potensi ancaman dari segi ofensi otomatis bakal rendah. Alhasil, Bahrain lebih berpeluang tampil menyerang dan mencetak gol,” lanjut Sohu.

