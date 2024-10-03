Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Bundesliga Liga Champions Liga Inggris Liga Italia Liga Spanyol Liga Indonesia Bola Dunia Klasemen Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME BOLA LIGA CHAMPION

Hasil Zhejiang FC vs Persib Bandung: Victor Igbonefo Blunder, Maung Bandung Tertinggal 0-1

Rivan Nasri Rachman , Jurnalis-Kamis, 03 Oktober 2024 |20:34 WIB
Hasil Zhejiang FC vs Persib Bandung: Victor Igbonefo Blunder, Maung Bandung Tertinggal 0-1
Persib Bandung tertinggal 0-1 dari Zhejiang FC. (Foto: Persib Bandung)
A
A
A

HANGZHOU Persib Bandung tengah tertinggal 0-1 dari Zhejiang FC di pertengahan babak kedua matchday kedua Grup F AFC Champions League 2 2024-2025, pada Kamis (3/10/2024) malam WIB. Bermain di Yellow Dragon Sports Center, Hangzhou, China, Persib kebobolan karena blunder yang dilakukan Victor Igbonefo.

Victor Igbonefo sejatinya baru dimainkan di babak kedua, tepatnya di menit 70. Namun, satu menit ia baru bermain, Igbonefo justru gagal membuang bola, yang mana arahnya justru ke kaki Jean Evrard.

Dengan mudah Jean Evrard pun melepas tendangan dan gol untuk klub asal China tersebut. Zhejiang lantas memimpin 1-0 atas Maung Bandung.

Berikut Daftar Line Up Zhejiang FC vs Persib Bandung di AFC Champions League 2 2024-2025:

Zhejiang FC XI (4-4-2): Zhao Bo; Lucas Possignolo, Wang Yang, Sun Guowen, Yue Xin; Li Tixiang, Wu Wei, Cheng Jin, Zhang Jiaqi; Jean Kouassi, Wang Yudong.

Persib Bandung XI (4-3-3): Kevin Ray Mendoza; Nick Kuipers, Kakang Rudianto, Henhen Herdiana, Edo Febriansah; Mateo Kocijan, Marc Klok, Dedi Kusnandar; Ciro Alves, Tyronne del Pino, Dimas Drajad.

(Rivan Nasri Rachman)

      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/12/07/261/3093219/kata-kata-menyentuh-david-da-silva-usai-persib-bandung-gagal-lolos-ke-16-besar-afc-champions-league-2-2024-2025-DmcSxRljGq.jpg
Kata-Kata Menyentuh David da Silva Usai Persib Bandung Gagal Lolos ke 16 Besar AFC Champions League 2 2024-2025
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/12/06/51/3093036/penyebab-masyarakat-singapura-soraki-asnawi-mangkualam-selama-pertandingan-lion-city-sailors-fc-vs-port-fc-Res8UW8Rp2.jpg
Penyebab Masyarakat Singapura Soraki Asnawi Mangkualam Selama Pertandingan Lion City Sailors FC vs Port FC
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/12/06/261/3092950/ini-pesan-marc-klok-kepada-bobotoh-usai-persib-bandung-tersingkir-di-afc-champions-league-2-2024-2025-WHJ8PavmGM.jpg
Ini Pesan Marc Klok kepada Bobotoh Usai Persib Bandung Tersingkir di AFC Champions League 2 2024-2025
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/12/05/261/3092780/klasemen-akhir-grup-f-afc-champions-league-2-2024-2025-persib-bandung-merana-OCSkNeutLg.jpg
Klasemen Akhir Grup F AFC Champions League 2 2024-2025: Persib Bandung Merana!
https://pict.sindonews.net/webp/850/pena/news/2025/10/10/11/1630785/justin-hubner-minta-maaf-bikin-status-sindiran-usai-tak-jadi-starter-lawan-arab-saudi-cqa.webp
Justin Hubner Minta Maaf Bikin Status Sindiran usai Tak Jadi Starter Lawan Arab Saudi
https://img.inews.co.id/media/750/files/inews_new/2025/10/07/pelatih_timnas_indonesia_patrick_kluivert_2.jpg
Duet Rizky Ridho dan Justin Hubner Diturunkan Vs Irak? Kluivert Bilang Begini
Banner
Telusuri berita bola lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement