Hasil Zhejiang FC vs Persib Bandung: Victor Igbonefo Blunder, Maung Bandung Tertinggal 0-1

HANGZHOU – Persib Bandung tengah tertinggal 0-1 dari Zhejiang FC di pertengahan babak kedua matchday kedua Grup F AFC Champions League 2 2024-2025, pada Kamis (3/10/2024) malam WIB. Bermain di Yellow Dragon Sports Center, Hangzhou, China, Persib kebobolan karena blunder yang dilakukan Victor Igbonefo.

Victor Igbonefo sejatinya baru dimainkan di babak kedua, tepatnya di menit 70. Namun, satu menit ia baru bermain, Igbonefo justru gagal membuang bola, yang mana arahnya justru ke kaki Jean Evrard.

Dengan mudah Jean Evrard pun melepas tendangan dan gol untuk klub asal China tersebut. Zhejiang lantas memimpin 1-0 atas Maung Bandung.

Berikut Daftar Line Up Zhejiang FC vs Persib Bandung di AFC Champions League 2 2024-2025:

Zhejiang FC XI (4-4-2): Zhao Bo; Lucas Possignolo, Wang Yang, Sun Guowen, Yue Xin; Li Tixiang, Wu Wei, Cheng Jin, Zhang Jiaqi; Jean Kouassi, Wang Yudong.

Persib Bandung XI (4-3-3): Kevin Ray Mendoza; Nick Kuipers, Kakang Rudianto, Henhen Herdiana, Edo Febriansah; Mateo Kocijan, Marc Klok, Dedi Kusnandar; Ciro Alves, Tyronne del Pino, Dimas Drajad.

(Rivan Nasri Rachman)