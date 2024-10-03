Hasil Zhejiang FC vs Persib Bandung: Skor Masih Sama Kuat 0-0

HANGZHOU – Persib Bandung sejauh ini masih kesulitan membongkar pertahanan Zhejiang FC hingga babak pertama sudah memasuki menit ke-30. Alhasil, skor 0-0 masih terlihat dalam matchday kedua Grup F AFC Champions League (ACL) 2 2024-2025, pada Kamis (3/10/2024) malam WIB.

Menghadapi tim tuan rumah di Yellow Dragon Sports Center, Hangzhou, China, Persib sejatinya memiliki sejumlah peluang emas. Namun, buruknya penyelesaian akhir membuat Dimas Drajad dan kawan-kawan belum berhasil menjebol gawnag klub asal china tersebut.

Berikut Daftar Line Up Zhejiang FC vs Persib Bandung di AFC Champions League 2 2024-2025:

Zhejiang FC XI (4-4-2): Zhao Bo; Lucas Possignolo, Wang Yang, Sun Guowen, Yue Xin; Li Tixiang, Wu Wei, Cheng Jin, Zhang Jiaqi; Jean Kouassi, Wang Yudong.

Persib Bandung XI (4-3-3): Kevin Ray Mendoza; Nick Kuipers, Kakang Rudianto, Henhen Herdiana, Edo Febriansah; Mateo Kocijan, Marc Klok, Dedi Kusnandar; Ciro Alves, Tyronne del Pino, Dimas Drajad.

(Rivan Nasri Rachman)