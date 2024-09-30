Masyarakat Malaysia Tergila-gila Piala AFF, Timnas Indonesia Punya Mimpi Besar Tampil di Piala Dunia 2026

DI saat masyarakat Malaysia tergila-gila dengan Piala AFF, Timnas Indonesia punya mimpi besar tampil di Piala Dunia 2026. Salah satu masyarakat Malaysia dengan akun @OnefootballM melemparkan sindiran kepada Timnas Indonesia baru-baru ini.

Akun ini mengatakan percuma Timnas Indonesia sering disematkan kata “King” tapi tak pernah juara Piala AFF. Sekadar diketahui, netizen Indonesia di media sosial kerap menyebut Timnas Indonesia sebagai “King Indo” tiap kali mendapatkan hasil positif.

(Masyarakat Malaysia sindir Timnas Indonesia. (Foto: X/@OnefootballM)

"Tak ada gunanya dipanggil “King” jika piala yang paling mudah (Piala AFF) pun belum berhasil diraih. Singapura saja bisa mencapainya, lho. Singapura hebat,” kata akun @OneFootballM pada Senin (30/9/2024).

Beberapa hari yang lalu, akun ini juga membahas Piala AFF. Ia berharap pelatih Timnas Malaysia membawa dua pemain Timnas Malaysia U-20 yang sedang naik daun, Muhammad Abu Khalil dan Haykal Danish, ke Piala AFF 2024.

“Muhammad Abu Khalil dan Haykal Danish. Dua pemain yg mempunyai IQ sepakbola tinggi. Berharap Juan Torres membawa mereka berdua ke ajang Piala AFF tahun ini. Piala AFF adalah medan untuk membesarkan lagi potensi pemain,” lanjut akun yang sama.

Tweet di atas pun mendapat sindiran dari netizen dari Indonesia. Banyak dari mereka menilai fokus Malaysia hanya di Piala AFF.