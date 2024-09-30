Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Bundesliga Liga Champions Liga Inggris Liga Italia Liga Spanyol Liga Indonesia Bola Dunia Klasemen Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME BOLA SEPAKBOLA DUNIA

Masyarakat Malaysia Tergila-gila Piala AFF, Timnas Indonesia Punya Mimpi Besar Tampil di Piala Dunia 2026

Ramdani Bur , Jurnalis-Senin, 30 September 2024 |15:48 WIB
Masyarakat Malaysia Tergila-gila Piala AFF, Timnas Indonesia Punya Mimpi Besar Tampil di Piala Dunia 2026
Timnas Indonesia bidik tampil di Piala Dunia 2026. (Foto: Aldi Chandra/MPI)
A
A
A

DI saat masyarakat Malaysia tergila-gila dengan Piala AFF, Timnas Indonesia punya mimpi besar tampil di Piala Dunia 2026. Salah satu masyarakat Malaysia dengan akun @OnefootballM melemparkan sindiran kepada Timnas Indonesia baru-baru ini.

Akun ini mengatakan percuma Timnas Indonesia sering disematkan kata “King” tapi tak pernah juara Piala AFF. Sekadar diketahui, netizen Indonesia di media sosial kerap menyebut Timnas Indonesia sebagai “King Indo” tiap kali mendapatkan hasil positif.

Masyarakat Malaysia sindir Timnas Indonesia. (Foto: X/@OnefootballM)

(Masyarakat Malaysia sindir Timnas Indonesia. (Foto: X/@OnefootballM)

"Tak ada gunanya dipanggil “King” jika piala yang paling mudah (Piala AFF) pun belum berhasil diraih. Singapura saja bisa mencapainya, lho. Singapura hebat,” kata akun @OneFootballM pada Senin (30/9/2024).

Beberapa hari yang lalu, akun ini juga membahas Piala AFF. Ia berharap pelatih Timnas Malaysia membawa dua pemain Timnas Malaysia U-20 yang sedang naik daun, Muhammad Abu Khalil dan Haykal Danish, ke Piala AFF 2024.

“Muhammad Abu Khalil dan Haykal Danish. Dua pemain yg mempunyai IQ sepakbola tinggi. Berharap Juan Torres membawa mereka berdua ke ajang Piala AFF tahun ini. Piala AFF adalah medan untuk membesarkan lagi potensi pemain,” lanjut akun yang sama.

Tweet di atas pun mendapat sindiran dari netizen dari Indonesia. Banyak dari mereka menilai fokus Malaysia hanya di Piala AFF.

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/06/51/3174908/nathan_tjoe_a_on-OXAP_large.jpg
Nathan Tjoe-A-On Pede Timnas Indonesia Bakal Bikin Arab Saudi dan Irak Ketar-ketir di Kualifikasi Piala Dunia 2026
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/06/51/3174911/kevin_diks-vFme_large.jpg
Kevin Diks Ukir Statistik Ciamik Bareng Borussia Monchengladbach, Modal Bagus Jelang Bela Timnas Indonesia!
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/06/51/3174906/timnas_indonesia-Nh7B_large.jpg
Media Vietnam Takjub dengan Skuad Timnas Indonesia di Babak 4 Kualifikasi Piala Dunia 2026, Yakin Bisa Bersaing di Arab Saudi
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/06/51/3174904/ole_romeny-Tsx6_large.jpg
Kisah Unik Ole Romeny, Dekat dengan Bomber Liverpool Hugo Ekitike Gara-Gara Gaya Berpakaian
https://pict.sindonews.net/webp/850/pena/news/2025/10/06/50/1629305/jadwal-tinju-dunia-dave-allen-vs-arslanbek-makhmudov-lakoni-duel-hidup-mati-yps.webp
Jadwal Tinju Dunia: Dave Allen vs Arslanbek Makhmudov Lakoni Duel Hidup Mati
https://img.inews.co.id/media/750/files/inews_new/2025/10/06/striker_timnas_indonesia_ole_romeny.jpg
Viral, Ole Romeny Jelaskan Keakrabannya dengan Striker Liverpool Hugo Ekitike
Banner
Telusuri berita bola lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement