Shin Tae-yong Coret 14 Pemain yang Loloskan Timnas Indonesia ke Piala Asia 2023 Efek Kalah Saing

Shin Tae-yong tak lagi panggil 14 pemain yang membantu Timnas Indonesia lolos Piala Asia 2023. (Foto: Heru Haryono/Okezone)

SHIN Tae-yong mulai melupakan 14 pemain yang meloloskan Timnas Indonesia ke Piala Asia 2023. Definisi melupakan yang dimaksud di sini adalah, pemain-pemain ini tak lagi lagi dipanggil Shin Tae-yong ke Timnas Indonesia, setidaknya enam bulan terakhir.

Medio Juni 2022, Shin Tae-yong memanggil 23 pemain untuk mengarungi laga-laga Grup A babak ketiga Kualifikasi Piala Asia 2023 kontra tuan rumah Kuwait, Yordania dan Nepal. Dari 23 pemain yang dipanggil, hanya sembilan yang tersisa di skuad Timnas Indonesia saat ini.

(Marselino Ferdinan masih membela Timnas Indonesia hingga kini. (Foto: Heru Haryono/Okezone)

Mereka ialah Nadeo Argawinata, Muhammad Adisatryo, Asnawi Mangkualam, Rizky Ridho, Witan Sulaeman, Marselino Ferdinan, Ricky Kambuaya, Dimas Drajad, dan Pratama Arhan. Nama-nama di atas kini dipadukan dengan sejumlah pemain keturunan kelas dunia seperti Maarten Paes, Jay Idzes, Calvin Verdonk, Thom Haye, Ragnar Oratmangoen dan lain-lain.

Lantas, siapa saja pemain yang membantu Timnas Indonesia lolos ke Piala Asia 2023 tapi tak lagi dipanggil ke skuad Garuda setidaknya dalam enam bulan terakhir? Mereka ialah Edo Febriansah, Syahrul Trisna, Marc Klok, Elkan Baggott, Muhammad Rafli, Irfan Jaya, Stefano Lilipaly, Terens Puhiri, Fachruddin Aryanto, Koko Ari, Rachmat Irianto, Syahrian Abimanyu, Alfeandra Dewangga dan Saddil Ramdani.

Terpentalnya nama-nama di atas dari skuad Timnas Indonesia sebenarnya tidak mengherankan. Edo Febriansah dan kawan-kawan kalah saing dengan kehadiran pemain berkualitas yang merapat ke Timnas Indonesia.

Ambil contoh Edo Febriansah. Terakhir kali main di Timnas Indonesia pada Maret 2024, pemain Persib Bandung ini kalah saing dengan nama-nama beken di sektor kiri pertahanan Timnas Indonesia saat ini seperti Calvin Verdonk, Shayne Pattynama, Nathan Tjoe A-On hingga Pratama Arhan.