Timnas Indonesia U-20 Latihan di IKN Awal Oktober 2024, Indra Sjafri Siap Susun Roadmap untuk Piala Asia U-20 2025

JAKARTA – Pelatih Timnas Indonesia U-20, Indra Sjafri, membicarakan soal rencana tim asuhannya berlatih di training center PSSI di Ibu Kota Negara (IKN), pada awal Oktober 2024. Dia pun memastikan bahwa tim pelatih akan langsung nmenyusun roadmap untuk Piala Asia U-20 2025.

Sebagaimana diketahui, Skuad Garuda Nusantara -julukan Timnas Indonesia U-20- berhasil lolos ke Piala Asia U-20 2025. Kepastian itu didapat usai Jens Raven cs sukses menjadi juara Grup F pada Kualifikasi Piala Asia U-20 2025.

Dengan begitu, Timnas Indonesia U-20 harus mempersiapkan diri untuk mentas di Piala Asia U-20 2025. Ajang itu sendiri akan berlangsung di China, pada 6-23 Februari 2025.

Indra Sjafri pun mengatakan Timnas Indonesia U-20 harus segera bersiap diri untuk Piala Asia U-20 2025. Jadi, pihaknya akan menyusun rencana persiapan timnya agar program latihan dapat berjalan dengan baik.

"(Pemain) kami kembalikan dahulu ke klub. Setelah itu saya akan siapkan roadmap menuju Piala Asia," kata Indra Sjafri di Jakarta, Minggu 29 September 2024.

"Sebenarnya sudah disampaikan, tetapi (saat itu) belum tentu lolos atau tidak. Besok (hari ini) mungkin jam 12.00 WIB, tim pelatih akan meeting untuk merevisi roadmap kita menuju Piala Asia," tambahnya.