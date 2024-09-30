Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Bundesliga Liga Champions Liga Inggris Liga Italia Liga Spanyol Liga Indonesia Bola Dunia Klasemen Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME BOLA SEPAKBOLA DUNIA

Penyebab Maarten Paes Berpotensi Gagal Bawa FC Dallas Lolos ke Playoff MLS 2024

Djanti Virantika , Jurnalis-Senin, 30 September 2024 |13:42 WIB
Penyebab Maarten Paes Berpotensi Gagal Bawa FC Dallas Lolos ke Playoff MLS 2024
Maarten Paes kala membela FC Dallas. (Foto: FC Dallas)
A
A
A

PENYEBAB Maarten Paes berpotensi gagal bawa FC Dallas lolos ke playoff MLS 2024 menarik diulas. Pasalnya, Maarten Paes cs harus melalui jalan berat dengan terus meraih kemenangan jika ingin menjaga asa lolos ke playoff MLS 2024.

Diketahui, Liga Amerika Serikat atau Major League Soccer (MLS) menerapkan format pertandingan playoff atau babak perempatfinal. Tim yang berada di peringkat 1-7 setiap dari wilayah barat dan timur bisa langsung lolos ke babak playoff MLS 2024.

Maarten Paes

Sementara itu, 1 tiket lain ke babak playoff MLS 2024 diberikan kepada antara tim kedelapan atau kesembilan. Jadi, tim peringkat 8 dan 9 di klasemen wilayah barat dan timur nantinya akan saling berhadapan. Pemenang laga inilah yang akan menembus babak playoff.

Kemudian, tahap eliminasi akan dibagi sesuai zona wilayah dengan sistem turnamen mini. Pemenang final playoff wilayah barat dan timur pun akan lolos ke MLS Cup 2024 yang melahirkan juara kompetisi tersebut.

Kini, FC Dallas pun masih menempati posisi ke-10 di klasemen sementara wilayah barat MLS 2024. Mereka mengemas 37 poin dari 31 laga yang telah dijalani.

Tentunya, FC Dallas masih punya peluang lolos ke babak playoff MLS 2024. Tetapi, kans itu tak besar dan memastikan kiper Timnas Indonesia, yakni Maarten Paes, cs harus bekerja keras.

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/06/45/3174793/ole_romeny-0B4y_large.jpg
Ole Romeny Frustrasi Belum Berkontribusi untuk Oxford United di Musim 2025-2026
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/06/51/3174874/timnas_malaysia-hUOz_large.jpg
Heboh! Website Resmi FAM Diretas di Tengah Ramai Sanksi FIFA soal 7 Pemain Naturalisasi Timnas Malaysia
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/06/51/3174811/ole_romeny_dan_marselino_ferdinan-iB4d_large.jpg
Anggap Adik Sendiri, Ole Romeny Curhat Kehilangan Marselino Ferdinan
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/03/51/3174200/simak_adu_gaji_marselino_ferdinan_dengan_pratama_arhan-2CrR_large.jpg
Adu Gaji Marselino Ferdinan dengan Pratama Arhan, Siapa Lebih Tinggi?
https://pict.sindonews.net/webp/850/pena/news/2025/10/06/51/1629169/premier-padel-2025-milan-p1-duel-panas-para-bintang-dunia-live-di-vision-ote.webp
Premier Padel 2025 Milan P1: Duel Panas Para Bintang Dunia, Live di VISION+
https://img.inews.co.id/media/750/files/inews_new/2025/10/06/timnas_indonesia_344.jpg
Cuaca Jeddah Diprediksi Bersahabat saat Timnas Indonesia Hadapi Arab Saudi
Banner
Telusuri berita bola lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement