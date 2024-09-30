Penyebab Maarten Paes Berpotensi Gagal Bawa FC Dallas Lolos ke Playoff MLS 2024

PENYEBAB Maarten Paes berpotensi gagal bawa FC Dallas lolos ke playoff MLS 2024 menarik diulas. Pasalnya, Maarten Paes cs harus melalui jalan berat dengan terus meraih kemenangan jika ingin menjaga asa lolos ke playoff MLS 2024.

Diketahui, Liga Amerika Serikat atau Major League Soccer (MLS) menerapkan format pertandingan playoff atau babak perempatfinal. Tim yang berada di peringkat 1-7 setiap dari wilayah barat dan timur bisa langsung lolos ke babak playoff MLS 2024.

Sementara itu, 1 tiket lain ke babak playoff MLS 2024 diberikan kepada antara tim kedelapan atau kesembilan. Jadi, tim peringkat 8 dan 9 di klasemen wilayah barat dan timur nantinya akan saling berhadapan. Pemenang laga inilah yang akan menembus babak playoff.

Kemudian, tahap eliminasi akan dibagi sesuai zona wilayah dengan sistem turnamen mini. Pemenang final playoff wilayah barat dan timur pun akan lolos ke MLS Cup 2024 yang melahirkan juara kompetisi tersebut.

Kini, FC Dallas pun masih menempati posisi ke-10 di klasemen sementara wilayah barat MLS 2024. Mereka mengemas 37 poin dari 31 laga yang telah dijalani.

Tentunya, FC Dallas masih punya peluang lolos ke babak playoff MLS 2024. Tetapi, kans itu tak besar dan memastikan kiper Timnas Indonesia, yakni Maarten Paes, cs harus bekerja keras.