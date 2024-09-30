Dony Tri Pamungkas Ungkap Penyebab Timnas Indonesia U-20 Gagal Kalahkan Yaman U-20

JAKARTA - Kapten Tim Nasional (Timnas) Indonesia U-20, Dony Tri Pamungkas, mengungkapkan penyebab pasukannya gagal mengalahkan Yaman U-20 di laga pamungkas Grup F Kualifikasi Piala Asia U-20 2025, pada Minggu 29 September 2024. Menurut Dony, alasan utamanya karena para penggawa Garuda Nusantara sudah kekalahan hingga akhirnya laga di Stadion Madya, Jakarta itu berakhir 1-1.

Dony Tri Pamungkas mengatakan jadwal padat Kualifikasi Piala Asia U-20 2025 menjadi ujian buat Timnas Indonesia U-20 karena setiap laga hanya jeda satu hari. Hal itu pun mempengaruhi performa Timnas Indonesia U-20 dalam laga terakhir hingga tak bisa menang melawan Yaman U-20.

"Cuma ada 1 hari istirahat, itu harus dimanfaatkan," kata Dony Tri Pamungkas di Jakarta, dikutip Senin (30/9/2024).

Pemain Persija Jakarta tersebut mengatakan Timnas Indonesia U-20 juga mendapatkan perlawanan ketat dari Yaman U-20 sepanjang 90 menit permainan. Dia menilai Garuda Nusanatra sudah berjuang maksimal meskipun hanya meraih hasil imbang

"Pertandingan cukup sulit, tetapi kami saling support karena punya cita-cita lolos ke Piala Asia," sambung Dony Tri.