Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Bundesliga Liga Champions Liga Inggris Liga Italia Liga Spanyol Liga Indonesia Bola Dunia Klasemen Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME BOLA SEPAKBOLA DUNIA

Dony Tri Pamungkas Ungkap Penyebab Timnas Indonesia U-20 Gagal Kalahkan Yaman U-20

Andri Bagus Syaeful , Jurnalis-Senin, 30 September 2024 |09:44 WIB
Dony Tri Pamungkas Ungkap Penyebab Timnas Indonesia U-20 Gagal Kalahkan Yaman U-20
Pemain Timnas Indonesia U-20, Dony Tri Pamungkas. (Foto: Instagram/donytripamungkas)
A
A
A

JAKARTA - Kapten Tim Nasional (Timnas) Indonesia U-20, Dony Tri Pamungkas, mengungkapkan penyebab pasukannya gagal mengalahkan Yaman U-20 di laga pamungkas Grup F Kualifikasi Piala Asia U-20 2025, pada Minggu 29 September 2024. Menurut Dony, alasan utamanya karena para penggawa Garuda Nusantara sudah kekalahan hingga akhirnya laga di Stadion Madya, Jakarta itu berakhir 1-1.

Dony Tri Pamungkas mengatakan jadwal padat Kualifikasi Piala Asia U-20 2025 menjadi ujian buat Timnas Indonesia U-20 karena setiap laga hanya jeda satu hari. Hal itu pun mempengaruhi performa Timnas Indonesia U-20 dalam laga terakhir hingga tak bisa menang melawan Yaman U-20.

"Cuma ada 1 hari istirahat, itu harus dimanfaatkan," kata Dony Tri Pamungkas di Jakarta, dikutip Senin (30/9/2024).

Timnas Indonesia U-20 vs Yaman U-20 (Aldhi Chandra/MPI)

Pemain Persija Jakarta tersebut mengatakan Timnas Indonesia U-20 juga mendapatkan perlawanan ketat dari Yaman U-20 sepanjang 90 menit permainan. Dia menilai Garuda Nusanatra sudah berjuang maksimal meskipun hanya meraih hasil imbang

"Pertandingan cukup sulit, tetapi kami saling support karena punya cita-cita lolos ke Piala Asia," sambung Dony Tri.

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/10/01/51/3069674/kisah-miris-timnas-vietnam-u-20-gagal-lolos-ke-piala-asia-u-20-2025-untuk-pertama-kali-sejak-2008-pFaJwpb3i1.jpg
Kisah Miris Timnas Vietnam U-20 Gagal Lolos ke Piala Asia U-20 2025 untuk Pertama Kali sejak 2008
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/10/01/51/3069534/bangga-timnas-indonesia-u-20-lolos-piala-asia-u-20-2025-shin-tae-yong-beri-selamat-kepada-indra-sjafri-9d4wVtm7E1.jpg
Bangga Timnas Indonesia U-20 Lolos Piala Asia U-20 2025, Shin Tae-yong Beri Selamat kepada Indra Sjafri
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/09/30/51/3069221/kisah-tragis-timnas-vietnam-u-20-yang-rontok-di-fase-grup-piala-aff-u-19-2024-dan-gagal-lolos-piala-asia-u-20-2025-wxA9GWIVlW.jpg
Kisah Tragis Timnas Vietnam U-20 yang Rontok di Fase Grup Piala AFF U-19 2024 dan Gagal Lolos Piala Asia U-20 2025
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/09/30/51/3069200/lihat-lini-belakang-timnas-indonesia-u-20-rapuh-shin-tae-yong-sarankan-indra-sjafri-naturalisasi-pemain-bertahan-8mfxIo8lje.jpg
Lihat Lini Belakang Timnas Indonesia U-20 Rapuh, Shin Tae-yong Sarankan Indra Sjafri Naturalisasi Pemain Bertahan
https://pict.sindonews.net/webp/850/pena/news/2025/10/07/11/1629405/timnas-indonesia-lakoni-2-laga-di-timur-tengah-netralitas-afc-dipertanyakan-yyk.webp
Timnas Indonesia Lakoni 2 Laga di Timur Tengah, Netralitas AFC Dipertanyakan
https://img.inews.co.id/media/750/files/inews_new/2025/10/05/marc_marquez.jpg
Marc Marquez Tiba di Madrid untuk CT Scan usai Kecelakaan Mengerikan di Mandalika
Banner
Telusuri berita bola lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement