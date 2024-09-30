Timnas Indonesia U-20 Dipastikan Takkan Diperkuat Mauresmo Hinoke, Indra Sjafri: Dia Tak Bisa Dinaturalisasi

JAKARTA - Pelatih Tim Nasional (Timnas) Indonesia U-20, Indra Sjafri, mengonfirmasi takkan bisa memanggil Mauresmo Hinoke untuk Piala Asia U-20 2025. Pasalnya pemain keturunan Indonesia itu tak bisa dinaturalisasi karena terkendala peraturan FIFA,

Sebelumnya, Mauresmo Hinokeu memang diproyeksikan untuk memperkuat Skuad Garuda Nusantara -julukan Timnas Indonesia U-20. Mauresmo pun sudah sempat bergabung dengan Timnas Indonesia U-20 dalam ajang Toulon Cup 2024 yang berlangsung di Prancis.

Kendati demikian, Indra Sjafri mengatakan Mauresmo Hinoke tidak bisa memperkuat Timnas Indonesia U-20. Dia pun tidak mengetahui secara detail faktor yang membuat naturalisasi Mauresmo Hinoke itu tidak bisa diproses.

"Kalau proses itu saya pikir, saya tidak paham. Yang jelas saya dapat berita Mauresmo tidak bisa diproses, tapi apakah bisa dilanjutkan mungkin konfirmasinya ke BTN atau PSSI," kata Indra Sjafri di Jakarta, Minggu (29/9/2024).

Sementara itu, Manajer Timnas Indonesia U-20, Zaki Iskandar mengatakan Mauresmo Hinoke terhalang garis keturunan untuk proses naturalisasi yang terlalu jauh. Hal itu menjadi kendala besar untuk memproses pemain tersebut.

"Dia masih keturunan yang keempat," tambah Zaki Iskandar.