5 Negara Calon Kuat Juara Piala Asia U-20 2025, Nomor 1 Timnas Indonesia U-20!

ADA 5 negara calon kuat juara Piala Asia U-20 2025 yang menarik untuk dibahas. Salah satunya mungkin adalah Timnas Indonesia U-20 yang sejauh ini mampu menampilkan performa yang luar biasa berkat tangan dingin Indra Sjafri.

Tentu peluang Timnas Indonesia U-20 menjadi juara tidaklah terlalu besar bila dibandingkan tim-tim kuat Asia lainnya. Namun, kans itu masih ada, terlebih Timnas Indonesia U-20 berpotensi diperkuat pemain keturunan pada saat Piala Asia U-20 2024 berlangsun di China pada 6-23 Februari 2024.

Lalu selain Timnas Indonesia U-20, negara mana saja yang bisa menjadi penantang terkuat untuk merebut gelar juara Piala Asia U-20 2025?

Berikut 5 Negara Calon Kuat Juara Piala Asia U-20 2025:

5. Arab Saudi U-20





Timnas Arab Saudi U-20 berstatus juara Grup D di Kualifikasi Piala Asia U-20 2025. Berisikan Australia, Afghanistan, Palestina, hingga Macau, Arab Saudi U-20 keluar di peringkat pertama dengan 10 poin hasil dari tiga kemenangan dan satu imbang.

Dalam sejarahnya, Arab Saudi U-20 sudah 14 kali tampil di ajang Piala Asia U-20. Dari 14 percobaan itu, Arab Saudi U-20 tiga kali menjadi juara (1986, 2006, dan 2018).

4. Iran U-20





Timnas Iran U-20 tercatat sudah empat kali menjuara Piala Asia U-20. Tepatnya di edisi Piala Asia U-20 1973, 1974, 1975, dan 1976.

Dapat dilihat, Iran U-20 mampu berjaya di empat edisi beruntun pada saat itu. Kini Iran U-20 pun mencoba bangkit, dan terbukti mereka kini berbahaya usai menjuarai Grup G yang berisikan India, Laos, dan Mongolia di babak kualifikasi Piala Asia U-202 2025.