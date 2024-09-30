Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Bundesliga Liga Champions Liga Inggris Liga Italia Liga Spanyol Liga Indonesia Bola Dunia Klasemen Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME BOLA SEPAKBOLA DUNIA

5 Negara Calon Kuat Juara Piala Asia U-20 2025, Nomor 1 Timnas Indonesia U-20!

Rivan Nasri Rachman , Jurnalis-Senin, 30 September 2024 |08:44 WIB
5 Negara Calon Kuat Juara Piala Asia U-20 2025, Nomor 1 Timnas Indonesia U-20!
Timnas Indonesia U-20 lolos ke Piala Asia U-20 2025. (Foto: Aldhi Chandra/MPI)
A
A
A

ADA 5 negara calon kuat juara Piala Asia U-20 2025 yang menarik untuk dibahas. Salah satunya mungkin adalah Timnas Indonesia U-20 yang sejauh ini mampu menampilkan performa yang luar biasa berkat tangan dingin Indra Sjafri.

Tentu peluang Timnas Indonesia U-20 menjadi juara tidaklah terlalu besar bila dibandingkan tim-tim kuat Asia lainnya. Namun, kans itu masih ada, terlebih Timnas Indonesia U-20 berpotensi diperkuat pemain keturunan pada saat Piala Asia U-20 2024 berlangsun di China pada 6-23 Februari 2024.

Lalu selain Timnas Indonesia U-20, negara mana saja yang bisa menjadi penantang terkuat untuk merebut gelar juara Piala Asia U-20 2025?

Berikut 5 Negara Calon Kuat Juara Piala Asia U-20 2025:

5. Arab Saudi U-20

Timnas Arab Saudi U-20

Timnas Arab Saudi U-20 berstatus juara Grup D di Kualifikasi Piala Asia U-20 2025. Berisikan Australia, Afghanistan, Palestina, hingga Macau, Arab Saudi U-20 keluar di peringkat pertama dengan 10 poin hasil dari tiga kemenangan dan satu imbang.

Dalam sejarahnya, Arab Saudi U-20 sudah 14 kali tampil di ajang Piala Asia U-20. Dari 14 percobaan itu, Arab Saudi U-20 tiga kali menjadi juara (1986, 2006, dan 2018). 

4. Iran U-20

Timnas Iran U-20

Timnas Iran U-20 tercatat sudah empat kali menjuara Piala Asia U-20. Tepatnya di edisi Piala Asia U-20 1973, 1974, 1975, dan 1976.

Dapat dilihat, Iran U-20 mampu berjaya di empat edisi beruntun pada saat itu. Kini Iran U-20 pun mencoba bangkit, dan terbukti mereka kini berbahaya usai menjuarai Grup G yang berisikan India, Laos, dan Mongolia di babak kualifikasi Piala Asia U-202 2025.

Halaman:
1 2 3
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/09/26/51/3172616/cassandre_davis_hampir_menggagalkan_pernikahan_cristiano_ronaldo_dan_georgina_rodriguezcasidavis-B5fF_large.jpg
5 Perempuan Supercantik yang Hampir Gagalkan Pernikahan Cristiano Ronaldo dan Georgina Rodriguez, Nomor 1 Nyaris Diberi Anak!
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/09/26/51/3172534/7_pemain_naturalisasi_tambahan_timnas_indonesia_ketimbang_saat_menang_2_0_atas_arab_saudi_pssi-87CI_large.jpg
7 Pemain Naturalisasi Tambahan Timnas Indonesia ketimbang saat Menang 2-0 atas Arab Saudi di Kualifikasi Piala Dunia 2026, Nomor 1 Ole Romeny!
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/09/25/51/3172408/9_pemain_timnas_indonesia_yang_mirip_artis_tanah_air_dan_dunia_kellran-TEer_large.jpg
9 Pemain Timnas Indonesia yang Mirip Artis Tanah Air dan Dunia, Nomor 1 Kesayangan Patrick Kluivert!
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/09/25/51/3172374/skuad_persib_bandung-dJxW_large.jpg
12 Pemain Super League yang Dipanggil Patrick Kluivert untuk Laga Timnas Indonesia vs Arab Saudi dan Irak, Nomor 1 Bintang Persib Bandung
https://pict.sindonews.net/webp/850/pena/news/2025/10/06/49/1629089/rekor-jumlah-penonton-motogp-indonesia-dari-tahun-ke-tahun-lku.webp
Rekor Jumlah Penonton MotoGP Indonesia dari Tahun ke Tahun
https://img.inews.co.id/media/750/files/inews_new/2025/09/15/pembalap_ducati_lenovo_francesco_bagnaia.jpg
Bos Ducati Akui Bagnaia Kena Mental usai Jatuh di MotoGP Mandalika 2025
Banner
Telusuri berita bola lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement