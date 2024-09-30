Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Bundesliga Liga Champions Liga Inggris Liga Italia Liga Spanyol Liga Indonesia Bola Dunia Klasemen Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME BOLA SEPAKBOLA DUNIA

Indra Sjafri Tegaskan Kaya Symons Tertarik Perkuat Timmas Indonesia U-20, Turun di Piala Asia U-20 2025?

Rivan Nasri Rachman , Jurnalis-Senin, 30 September 2024 |06:49 WIB
Indra Sjafri Tegaskan Kaya Symons Tertarik Perkuat Timmas Indonesia U-20, Turun di Piala Asia U-20 2025?
Pemain Keturunan Indonesia, Kaya Symones. (Foto; Instagram/kayasymons)
A
A
A

JAKARTA – Pelatih Tim Nasional (Timnas) Indonesia U-20, Indra Sjafri menyebut pemain keturunan Kaya Symons tertarik untuk memperkuat Garuda Nusantara. Tentunya hal itu menjadi kabar baik untuk menambah amunisi Timnas Indonesia U-20 yang sudah memastikan diri lolos ke Piala Asia U-20 2025.

Ya, Timnas Indonesia U-20 memastikan diri akan bermain di China tahun depan untuk Piala Asia U-20 2025. Kepastian itu diraih usai pasukan Indra Sjafri tersebut menjadi juara Grup F Kualifikasi Piala Asia U-20 2025.

Karena akan bersaing dengan tim-tim muda dari negara Asia lainnya, Timnas Indonesia U-20 pun diharapkan bisa terus berbenah diri. Salah satu caranya adalah dengan adanya tambahan kekuatan dari para pemain keturunan.

Sebelumnya Indra Sjafri mengaku sudah mendaftarkan sejumlah pemain keturunan kepada PSSI, termasuk Kaya Symons. Ia pun berharap PSSI bisa bergerak cepat mengurus segala administrasi sehingga Kaya Symons bisa segera bergabung dengan skuad Timnas Indonesia U-20.

Kaya Symons

“Symons memberi sinyal untuk bergabung (ke Timnas Indonesia U-20). Tetapi, tentu PSSI akan menindaklanjti secara administrasi dan mudah-mudahan apa yang kita sudah ajukan bisa cepat terealisasi,” ucap Indra Sjafri usai laga Timnas Indonesia U-20 vs Yaman U-20, dikutip dari Antara, Senin (30/9/2024).

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/10/01/51/3069674/kisah-miris-timnas-vietnam-u-20-gagal-lolos-ke-piala-asia-u-20-2025-untuk-pertama-kali-sejak-2008-pFaJwpb3i1.jpg
Kisah Miris Timnas Vietnam U-20 Gagal Lolos ke Piala Asia U-20 2025 untuk Pertama Kali sejak 2008
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/10/01/51/3069534/bangga-timnas-indonesia-u-20-lolos-piala-asia-u-20-2025-shin-tae-yong-beri-selamat-kepada-indra-sjafri-9d4wVtm7E1.jpg
Bangga Timnas Indonesia U-20 Lolos Piala Asia U-20 2025, Shin Tae-yong Beri Selamat kepada Indra Sjafri
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/09/30/51/3069221/kisah-tragis-timnas-vietnam-u-20-yang-rontok-di-fase-grup-piala-aff-u-19-2024-dan-gagal-lolos-piala-asia-u-20-2025-wxA9GWIVlW.jpg
Kisah Tragis Timnas Vietnam U-20 yang Rontok di Fase Grup Piala AFF U-19 2024 dan Gagal Lolos Piala Asia U-20 2025
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/09/30/51/3069200/lihat-lini-belakang-timnas-indonesia-u-20-rapuh-shin-tae-yong-sarankan-indra-sjafri-naturalisasi-pemain-bertahan-8mfxIo8lje.jpg
Lihat Lini Belakang Timnas Indonesia U-20 Rapuh, Shin Tae-yong Sarankan Indra Sjafri Naturalisasi Pemain Bertahan
https://pict.sindonews.net/webp/850/pena/news/2025/10/06/49/1629139/drama-motogp-indonesia-2025-joan-mir-sebut-sirkuit-mandalika-mimpi-buruk-semua-pembalap-mxb.webp
Drama MotoGP Indonesia 2025: Joan Mir Sebut Sirkuit Mandalika Mimpi Buruk Semua Pembalap
https://img.inews.co.id/media/750/files/inews_new/2024/09/06/timnas_indonesia_vs_arab_saudi.jpg
Head to Head Timnas Indonesia Vs Arab Saudi: Garuda Tak Pernah Kalah di 2 Laga Terbaru!
Banner
Telusuri berita bola lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement