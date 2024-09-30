Indra Sjafri Tegaskan Kaya Symons Tertarik Perkuat Timmas Indonesia U-20, Turun di Piala Asia U-20 2025?

JAKARTA – Pelatih Tim Nasional (Timnas) Indonesia U-20, Indra Sjafri menyebut pemain keturunan Kaya Symons tertarik untuk memperkuat Garuda Nusantara. Tentunya hal itu menjadi kabar baik untuk menambah amunisi Timnas Indonesia U-20 yang sudah memastikan diri lolos ke Piala Asia U-20 2025.

Ya, Timnas Indonesia U-20 memastikan diri akan bermain di China tahun depan untuk Piala Asia U-20 2025. Kepastian itu diraih usai pasukan Indra Sjafri tersebut menjadi juara Grup F Kualifikasi Piala Asia U-20 2025.

Karena akan bersaing dengan tim-tim muda dari negara Asia lainnya, Timnas Indonesia U-20 pun diharapkan bisa terus berbenah diri. Salah satu caranya adalah dengan adanya tambahan kekuatan dari para pemain keturunan.

Sebelumnya Indra Sjafri mengaku sudah mendaftarkan sejumlah pemain keturunan kepada PSSI, termasuk Kaya Symons. Ia pun berharap PSSI bisa bergerak cepat mengurus segala administrasi sehingga Kaya Symons bisa segera bergabung dengan skuad Timnas Indonesia U-20.

“Symons memberi sinyal untuk bergabung (ke Timnas Indonesia U-20). Tetapi, tentu PSSI akan menindaklanjti secara administrasi dan mudah-mudahan apa yang kita sudah ajukan bisa cepat terealisasi,” ucap Indra Sjafri usai laga Timnas Indonesia U-20 vs Yaman U-20, dikutip dari Antara, Senin (30/9/2024).