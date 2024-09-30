Advertisement
HOME BOLA SEPAKBOLA DUNIA

5 Negara Asia yang Dijagokan Lolos Piala Dunia 2026, Nomor 1 Pesaing Langsung Timnas Indonesia!

Wikanto Arungbudoyo , Jurnalis-Senin, 30 September 2024 |04:10 WIB
5 Negara Asia yang Dijagokan Lolos Piala Dunia 2026, Nomor 1 Pesaing Langsung Timnas Indonesia!
Timnas Jepang menjadi satu dari lima negara Asia yang dijagokan lolos Piala Dunia 2026 (Foto: X/@jfa_samuraiblue)
A
A
A

BERIKUT lima negara Asia yang dijagokan lolos Piala Dunia 2026. Salah satunya adalah rival Timnas Indonesia di fase grup!

Benua Asia mendapat tambahan slot menjadi 8,5 tim di Piala Dunia mendatang. Itu artinya, akan lebih banyak wakil Benua Kuning dibandingkan pada edisi-edisi sebelumnya dari pesta sepakbola terakbar tersebut.

Logo Piala Dunia 2026

Lalu, siapa saja lima negara Asia yang dijagokan lolos Piala Dunia 2026? Simak ulasan berikut ini.

5 Negara Asia yang Dijagokan Lolos Piala Dunia 2026

5. Timnas Arab Saudi

Timnas China vs Timnas Arab Saudi (Foto: X/@SaudiNT_EN)

Salah satu langganan lolos ke putaran final Piala Dunia dari Asia. Arab Saudi dijagokan untuk melaju dari Grup C di putaran tiga sebagai juara atau runner up.

Namun, persaingan sengit tercipta di grup ini. Selain ada Timnas Indonesia, anak asuh Roberto Mancini juga harus berebut tiket dengan Timnas Australia yang selalu lolos sejak 2006.

4. Timnas Irak

Timnas Irak

Negara satu ini memendam hasrat lolos pertama kali ke putaran final Piala Dunia. Kans Irak cukup besar lantaran tergabung di Grup B.

Pesaing terberat anak asuh Jesus Casas bisa dibilang adalah Timnas Yordania dan Timnas Kuwait. Peluang cukup terbuka bagi Irak yang sudah mengoleksi empat poin.

Halaman:
1 2 3
      
