HOME BOLA SEPAKBOLA DUNIA

Shin Tae-yong Tersentuh dengan Animo Suporter Timnas Indonesia saat Kualifikasi Piala Dunia 2026

Andri Bagus Syaeful , Jurnalis-Senin, 30 September 2024 |01:22 WIB
Shin Tae-yong Tersentuh dengan Animo Suporter Timnas Indonesia saat Kualifikasi Piala Dunia 2026
Shin Tae-yong begitu tersentuh dengan dukungan masif suporter Timnas Indonesia (Foto: Instagram/@shintaeyong7777)
A
A
A

PELATIH Timnas Indonesia, Shin Tae-yong, merasa tersentuh dengan animo suporter saat melakoni Kualifikasi Piala Dunia 2026 Zona Asia. Ia pun kagum dengan militansi pendukung tersebut.

Skuad Garuda saat ini berada di Grup C putaran ketiga Kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Tim itu bergabung dengan Timnas China, Timnas Jepang, Timnas Arab Saudi, Timnas Bahrain, dan Timnas Australia.

Suporter Timnas Indonesia

Shin mengatakan, dukungan suporter tentunya dibutuhkan setiap tim saat turun laga. Hal itu juga agar Timnas Indonesia semakin bersemangat dalam setiap laga Kualifikasi Piala Dunia 2026 demi meraih hasil maksimal.

"Timnas Indonesia mendapat respons yang baik dari fans seperti tim manapun yang berpartisipasi di (Kualifikasi) Piala Dunia," kata Shin dilansir dari Isplus, Senin (30/9/2024).

Pelatih asal Korea Selatan itu mengatakan, saat Timnas Indonesia selesai memainkan laga kandang, selalu bernyanyi bersama suporter. Ia mencontohkan apa yang terjadi pada laga terakhir kontra Timnas Australia di Stadion Utama Gelora Bung Karno (SUGBK), Jakarta, pada 10 September 2024.

Shin terang-terangan mengaku kagum melihat suporter masih berada di tempat duduknya usai pertandingan. Seisi stadion lalu bernyanyi bersama untuk menyuarakan dukungan.

