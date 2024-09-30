Advertisement
HOME BOLA SEPAKBOLA DUNIA

Shin Tae-yong Nilai Jens Raven Belum Layak Masuk Skuad Timnas Indonesia Asuhannya

Andika Rachmansyah , Jurnalis-Senin, 30 September 2024 |01:04 WIB
Shin Tae-yong Nilai Jens Raven Belum Layak Masuk Skuad Timnas Indonesia Asuhannya
Shin Tae-yong menilai belum waktunya Jens Raven dipanggil ke Timnas Indonesia (Foto: MPI/Aldhi Chandra Setiawan)
A
A
A

JAKARTA – Pelatih Timnas Indonesia, Shin Tae-yong, angkat bicara soal peluang Jens Raven masuk ke skuad asuhannya usai moncer bersama Timnas Indonesia U-20. Menurut sang pelatih, striker berusia 18 tahun itu masih belum ‘pas’ untuk masuk ke Skuad Garuda.

Performa Jens bersama Timnas Indonesia U-20 layak diberikan kredit. Striker FC Dordrecht U-21 itu tampil moncer di Grup F Kualifikasi Piala Asia U-20 2025. Dari tiga pertandingan yang dimainkan, ia selalu mencetak gol sehingga membukukan total tiga gol.

Jens Raven

Tidak hanya di ajang ini saja, Jens juga moncer saat membawa Timnas Indonesia U-19 juara Piala AFF U-19 2024. Di ajang itu, striker berpostur jangkung tersebut mengemas empat gol.

Lantas, apakah ketajaman itu bisa membawanya menembus Timnas Indonesia asuhan Shin? Pria asal Korea Selatan itu memberi jawaban yang sangat tegas.

Kebetulan, Shin menyaksikan langsung laga terakhir Timnas Indonesia U-20 kontra Timnas Yaman U-20 di Stadion Madya Gelora Bung Karno (GBK), Jakarta, Minggu 29 September 2024 malam WIB. Menurutnya, Jens masih belum cocok untuk naik level.

Shin memberikan penilaian seperti bukan tanpa alasan. Menurutnya, masih banyak yang harus dibenahi oleh Jens untuk saat ini sehingga belum pas masuk skuad asuhannya.

Halaman:
1 2
      
