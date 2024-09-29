Advertisement
HOME BOLA SEPAKBOLA DUNIA

Hasil Timnas Malaysia U-20 vs Sri Lanka U-20 di Kualifikasi Piala Asia U-20 2025: Harimau Malaya Finis di Peringkat Ketiga Grup E

Admiraldy Eka Saputra , Jurnalis-Minggu, 29 September 2024 |22:44 WIB
Hasil Timnas Malaysia U-20 vs Sri Lanka U-20 di Kualifikasi Piala Asia U-20 2025: Harimau Malaya Finis di Peringkat Ketiga Grup E
Timnas Malaysia U-20 diimbangi Sri Lanka U-20 di laga terakhir Grup E Kualifikasi Piala Asia U-20 2025 (Foto: Instagram/FAM Malaysia)
A
A
A

TIMNAS Malaysia U-20 hanya mampu bermain imbang 1-1 kontra Sri Lanka U-20. Kedua tim saling berhadapan di laga terakhir Grup E Kualifikasi Piala Asia U-20 2024.

Harimau Malaya muda unggul lebih dulu di babak pertama. Sayang, keunggulan Malaysia U-20 harus berakhir setelah Sri Lanka berhasil menyamakan kedudukan di menit-menit akhir.

 

Hasil membuat Timnas Malaysia U-20 harus puas finis di peringkat ketiga di Klasemen Grup E Kualifikasi Piala Asia U-20 2025. Dengan begitu, Malaysia U-20 juga dipastikan gagal melaju ke putaran final Piala Asia U-20 2025.

Sekadari diketahui, Timnas Malaysia U-20 menempati Grup E pada ajang kali ini. Harimau Malaya bersaing dengan Korea Utara, Tajikistan, Oman, dan Sri Langka.

Melihat dari lawan-lawan yang dihadapi, Timnas Malaysia U-20 memang harus menghadapi jalan terjal. Perjalanan mereka untuk berebut posisi puncak klasemen terbilan berat.

Timnas Malaysia U-20 sebenarnya memulai kiprah di ajan ini dengan cukup apik dengan mengalahkan Oman 2-1 di laga pembuka. Sayang, mereka kemudian hanya bermain imbang 0-0 kontra Korea Selatan di laga kedua.

Halaman:
1 2
      
