TIMNAS Malaysia U-20 hanya mampu bermain imbang 1-1 kontra Sri Lanka U-20. Kedua tim saling berhadapan di laga terakhir Grup E Kualifikasi Piala Asia U-20 2024.
Harimau Malaya muda unggul lebih dulu di babak pertama. Sayang, keunggulan Malaysia U-20 harus berakhir setelah Sri Lanka berhasil menyamakan kedudukan di menit-menit akhir.
Hasil membuat Timnas Malaysia U-20 harus puas finis di peringkat ketiga di Klasemen Grup E Kualifikasi Piala Asia U-20 2025. Dengan begitu, Malaysia U-20 juga dipastikan gagal melaju ke putaran final Piala Asia U-20 2025.
Sekadari diketahui, Timnas Malaysia U-20 menempati Grup E pada ajang kali ini. Harimau Malaya bersaing dengan Korea Utara, Tajikistan, Oman, dan Sri Langka.
Melihat dari lawan-lawan yang dihadapi, Timnas Malaysia U-20 memang harus menghadapi jalan terjal. Perjalanan mereka untuk berebut posisi puncak klasemen terbilan berat.
Timnas Malaysia U-20 sebenarnya memulai kiprah di ajan ini dengan cukup apik dengan mengalahkan Oman 2-1 di laga pembuka. Sayang, mereka kemudian hanya bermain imbang 0-0 kontra Korea Selatan di laga kedua.