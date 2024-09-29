Advertisement
HOME BOLA SEPAKBOLA DUNIA

Hasil Maladewa U-20 vs Timor Leste U-20 di Kualifikasi Piala Asia U-20 2025: Menang 4-1, El Lafaek Kunci Posisi Tiga Klasemen Grup F

Andika Rachmansyah , Jurnalis-Minggu, 29 September 2024 |18:15 WIB
Hasil Maladewa U-20 vs Timor Leste U-20 di Kualifikasi Piala Asia U-20 2025: Menang 4-1, <i>El Lafaek</i> Kunci Posisi Tiga Klasemen Grup F
Timor Leste U-20 menang telak 4-1 atas Maladewa U-20 di Kualifikasi Piala Asia U-20 2025 (Foto: Instagram/Timnas Timor Leste)
TIMNAS Timor Leste U-20 menang telak 4-1 atas Maladewa U-20 di laga terakhir Grup F Kualifikasi Piala Asia U-20 2025. Kedua tim saling berhadapan di Stadion Madya Jakarta, Minggu (29/9/2024) pukul 15.00 WIB.

Kemenangan ini membuat Timor Leste U-20 finis peringkat tiga dengan koleksi tiga poin di Grup F Kualifikasi Piala Asia U-20 2025. Sementara Maladewa U-20 pulang dengan tangan hampa.

Jalannya Pertandingan

Babak Pertama

Timor Leste U-20 tampil cukup dominan ketimbang Maladewa U-20 seja awal. Tim arahan Gopal Krishnan itu nyaris membuka keran golnya lewat tendangan Alexandro Bahkito di menit lima yang masih melenceng.

Kemudian Timor Leste U-20 kembali mendapat peluang di menit 20 lewat tendangan keras Palomito Antonio yang lagi-lagi masih melenceng. Gelombang serangan terus dilancarkan oleh skuad muda berjuluk The Rising Sun itu.

Pada menit ke-33, Maladewa U-20 bermain 10 pemain karena Abdulla Fizaan diganjar kartu merah usai melakukan tendangan kungfu ke Luis Berdila Da Silva. Timor Leste U-20 memanfaatkan situasi dengan baik karena sukses membuka keran golnya di menit 39 lewat Alexandro Bahkito.

Timor Leste U-20 kembali merobek jala gawang Maladewa U-20 pada menit ke-43 lewat tendangan keras Vabio Cannavaro. Pada akhirnya, mereka unggul sementara dengan skor 2-0 di babak pertama.

