HOME BOLA SEPAKBOLA DUNIA

Klik di Sini! Ini Link Live Streaming Timnas Indonesia U-20 vs Yaman U-20 di Kualifikasi Piala Asia U-20 2025

Admiraldy Eka Saputra , Jurnalis-Minggu, 29 September 2024 |18:01 WIB
Klik di Sini! Ini Link Live Streaming Timnas Indonesia U-20 vs Yaman U-20 di Kualifikasi Piala Asia U-20 2025
Timnas Indonesia U-20 akan menghadapi Yaman U-20 di Kualifikasi Piala Asia U-20 2024 (Foto: Aldhi Chandra/MPI)
A
A
A

LINK live streaming Timnas Indonesia U-20 vs Yaman U-20 di Kualifikasi Piala Asia U-20 2025 bisa Anda lihat di akhir artikel. Kedua tim akan saling berhadapan di Stadion Madya, Senayan, malam ini pukul 19.30 WIB.

Laga kontra Yaman U-20 akan menjadi pertandingan terakhir Garuda Nusantara -julukan Timnas Indonesia U-20- di Grup F. Tim arahan Indra Sjafri meraih tampil luar biasa dengan meraih kemenangan di dua laga sebelumnya.

 

Timnas Indonesia U-20 wajib meraih kemenangan di laga nanti. Sebab kemenangan akan membawa Garuda Nusantara menjadi juara Grup F dengan sembilan poin. Jika itu terwujud, mereka akan tampil dalam pesta sepak bola Asia usia muda itu di China, pada Februari 2025.

 BACA JUGA:

Terkini, Timnas Indonesia U-20 berhasil mengalahkan Timnas Timor Leste U-20 dengan skor 3-1 di Stadion Madya Gelora Bung Karno (GBK), Jakarta, Jumat 27 September 2024 malam WIB. Kemenangan itu membuat Skuad Garuda Nusantara berada di puncak klasemen sementara dengan enam poin, hasil dari dua kemenangan.

Striker Tim Nasional (Timnas) Indonesia U-20, Jens Raven berharap dukungan para suporter Tanah Air saat menghadapi Yaman U-20 nanti. Jens Raven mengatakan kehadiran para suporter menjadi tambahan semangat sendiri bagi para penggawa Garuda Nusantara.

Halaman:
1 2
      
