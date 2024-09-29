Hadapi Yaman U-20, Timnas Indonesia U-20 Harus Punya Mindset Menang

Timnas Indonesia U-20 akan menghadapi Yaman U-20 di Kualifikasi Piala Asia U-20 2025 (Foto: PSSI)

TIMNAS Indonesia U-20 akan menghadapi Yaman U-20 pada laga terakhir Grup F Kualifikasi Piala Asia U-20 2025. Pengamat sepak bola Tanah Air, Kesit Budi Handoyo, meminta kepada Jens Raven cs untuk menargetkan poin penub di laga nanti.

Skuad Garuda Nusantara akan menantang Yaman U-20 di Stadion Madya Jakarta, Minggu (29/9/2024) pukul 19.30 WIB. Laga yang krusial bagi kedua kesebelasan karena menentukan juara Grup F sekaligus tiket lolos ke Piala Asia U-20 2025.

Timnas Indonesia U-20 sebenarnya memiliki keuntungan. Mereka saat ini sedang duduk di posisi pertama dengan enam poin, unggul selisih gol atas Yaman U-20 yang juga memiliki enam poin. Tim polesan Indra Sjafri itu hanya butuh hasil imbang untuk mengunci juara Grup F.

Namun, Kesit menilai kalau imbang saja tidak cukup. Dia mengingatkan kepada Timnas Indonesia U-20 untuk tetap mengusung target kemenangan melawan Yaman U-20 agar melaju dengan sempurna.

“Timnas Indonesia U-20 harus tetap berpikir menang, jangan memikirkan hasil seri,” kata Kesit kepada MNC Portal Indonesia, Minggu (29/9/2024).

“Walaupun memang hasil seri sudah cukup bagi Indonesia untuk jadi juara grup dan lolos. Tetap target menang itu harus dijunjung oleh Indonesia dengan demikian mereka akan lebih mantap,” sambungnya.