Shin Tae-yong Siap Dinaturalisasi Jadi WNI jika Timnas Indonesia Lolos Piala Dunia 2026?

PELATIH Timnas Indonesia, Shin Tae-yong, siap dinaturalisasi menjadi Warga Negara Indonesia (WNI) jika skuad Garuda lolos Piala Dunia 2026? Dalam wawancara dengan media Korea Selatan, Isplus, pelatih 53 tahun ini menegaskan siap menghabiskan sisa hidupnya di Indonesia jika Timnas Indonesia lolos Piala Dunia 2026.

“Mungkin saya akan tinggal di Indonesia selama sisa hidup saya. Saya sangat senang (tinggal di Indonesia),” kata Shin Tae-yong saat ditanya apa responsnya jika Timnas Indonesia lolos Piala Dunia 2026, Okezone mengutip dari Isplus, Minggu (29/9/2024).

(Shin Tae-yong ingin terus tinggal di Indonesia jika Timnas Indonesia lolos Piala Dunia 2026. (Foto: Aldi Chandra/MPI)

Shin Tae-yong pun optimistis target apa pun bisa tercapai, termasuk melihat Timnas Indonesia lolos Piala Dunia 2026. Menurut Shin Tae-yong, Timnas Indonesia bisa lolos ke Piala Dunia 2026 jika seluruh pemain dan staf pelatih memberikan yang terbaik di setiap pertandingan.

“Saya pikir jika Anda menetapkan target dan memberikan yang terbaik, impian Anda bisa menjadi kenyataan,” tegas Shin Tae-yong.

Meski begitu, mantan pelatih Timnas Korea Selatan ini tidak mau memberi beban berlebih kepada Ragnar Oratmangoen dan kawan-kawan. Ia hanya menargetkan Timnas Indonesia finis di posisi tiga atau empat Grup C babak ketiga Kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia, demi ambil bagian di babak keempat.

“Saya tidak ingin memberi tekanan kepada pemain dengan memberikan target yang tidak realistis (finis dua besar di Grup C dan lolos otomatis ke Piala Dunia 2026). Jadi, saya hanya menargetkan Timnas Indonesia finis di posisi tiga atau empat Grup C,” harap ayah dua anak ini.

Balik ke potensi naturalisasi. Jika mau, bisakah Shin Tae-yong dinaturalisasi menjadi WNI? Jawabannya bisa.