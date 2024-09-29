Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Bundesliga Liga Champions Liga Inggris Liga Italia Liga Spanyol Liga Indonesia Bola Dunia Klasemen Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME BOLA SEPAKBOLA DUNIA

Timnas Indonesia Lolos Putaran Piala Dunia 2026, Shin Tae-yong Siap Tinggal Selamanya di Indonesia!

Cikal Bintang , Jurnalis-Minggu, 29 September 2024 |00:07 WIB
Timnas Indonesia Lolos Putaran Piala Dunia 2026, Shin Tae-yong Siap Tinggal Selamanya di Indonesia!
Shin Tae-yong siap tinggal selamanya di Indonesia jika Timnas Indonesia lolos Piala Dunia 2026 (Foto: Instagram/@shintaeyong7777)
A
A
A

PELATIH Timnas Indonesia, Shin Tae-yong, ingin menghabiskan akhir hayatnya di Nusantara. Hal itu akan dilakukan jika mampu mengantar Skuad Garuda menembus putaran final Piala Dunia 2026.

Saat ini hampir memasuki tahun kelima sejak Shin ditunjuk sebagai pelatih Timnas Indonesia pada Desember 2019. Pria asal Korea Selatan itu sudah merasakan pahit-manis perjalanan bersama Tim Merah Putih.

Shin Tae-yong

Walau demikian, Shin saat ini perlahan meningkatkan kualitas Timnas Indonesia untuk bersaing di kancah internasional. Sejumlah sejarah dicatatkan, mulai dari tembus 16 besar Piala Asia 2023 hingga masuk putaran ketiga Kualifikasi Piala Dunia 2026 Zona Asia.

Fokus Shin saat ini adalah mengawal Timnas Indonesia mewujudkan impian untuk tampil di Piala Dunia 2026. Ia mengaku siap menghabiskan sisa hidupnya di Indonesia andai Skuad Garuda mampu lolos ke turnamen itu.

“Mungkin saya harus tinggal di Indonesia selama sisa hidup saya. Saya sangat suka (tinggal di Indonesia),” kata Shin dilansir dari Isplus, Minggu (29/9/2024).

Kontrak Shin sejatinya masih menyisakan tiga tahun lagi, tepatnya hingga 2027. Ia juga mengaku sangat senang dengan dukungan positif yang selalu dilakukan suporter Timnas Indonesia.

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/29/51/3192399/piala_dunia_2026_akan_disiarkan_secara_gratis_di_tvri-pgDq_large.jpg
Piala Dunia 2026 Dapat Disaksikan Secara Gratis di Indonesia, Tak Sabar Lihat Aksi Cristiano Ronaldo hingga Lionel Messi?
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/11/51/3189186/erling_haaland-CgQa_large.jpg
5 Pemain Top Dunia yang Debut di Piala Dunia 2026, Nomor 1 Erling Haaland!
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/09/51/3188732/trofi_piala_dunia-E59H_large.jpg
5 Kandidat Kuat Calon Juara Piala Dunia 2026, Nomor 1 Diperkuat Peraih Ballon dOr Terbanyak!
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/06/51/3188176/cristiano_ronaldo_dan_lionel_messi_berpotensi_bentrok_di_perempatfinal_piala_dunia_2026_leomessi-RpBA_large.jpg
Cristiano Ronaldo vs Lionel Messi di Perempatfinal Piala Dunia 2026, Begini Syaratnya!
https://pict.sindonews.net/webp/850/pena/news/2026/01/06/51/1663317/misi-pertahankan-takhta-jakarta-pertamina-enduro-resmi-perkenalkan-skuad-proliga-2026-iyy.webp
Misi Pertahankan Takhta: Jakarta Pertamina Enduro Resmi Perkenalkan Skuad Proliga 2026
https://img.inews.co.id/media/750/files/inews_new/2020/04/27/gary_neville.jpg
Gary Neville Sodorkan 3 Nama Pelatih Pengganti Ruben Amorim di MU, Ada Mantan Bos Chelsea
Banner
Telusuri berita bola lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement