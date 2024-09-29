Timnas Indonesia Lolos Putaran Piala Dunia 2026, Shin Tae-yong Siap Tinggal Selamanya di Indonesia!

Shin Tae-yong siap tinggal selamanya di Indonesia jika Timnas Indonesia lolos Piala Dunia 2026 (Foto: Instagram/@shintaeyong7777)

PELATIH Timnas Indonesia, Shin Tae-yong, ingin menghabiskan akhir hayatnya di Nusantara. Hal itu akan dilakukan jika mampu mengantar Skuad Garuda menembus putaran final Piala Dunia 2026.

Saat ini hampir memasuki tahun kelima sejak Shin ditunjuk sebagai pelatih Timnas Indonesia pada Desember 2019. Pria asal Korea Selatan itu sudah merasakan pahit-manis perjalanan bersama Tim Merah Putih.

Walau demikian, Shin saat ini perlahan meningkatkan kualitas Timnas Indonesia untuk bersaing di kancah internasional. Sejumlah sejarah dicatatkan, mulai dari tembus 16 besar Piala Asia 2023 hingga masuk putaran ketiga Kualifikasi Piala Dunia 2026 Zona Asia.

Fokus Shin saat ini adalah mengawal Timnas Indonesia mewujudkan impian untuk tampil di Piala Dunia 2026. Ia mengaku siap menghabiskan sisa hidupnya di Indonesia andai Skuad Garuda mampu lolos ke turnamen itu.

“Mungkin saya harus tinggal di Indonesia selama sisa hidup saya. Saya sangat suka (tinggal di Indonesia),” kata Shin dilansir dari Isplus, Minggu (29/9/2024).

Kontrak Shin sejatinya masih menyisakan tiga tahun lagi, tepatnya hingga 2027. Ia juga mengaku sangat senang dengan dukungan positif yang selalu dilakukan suporter Timnas Indonesia.