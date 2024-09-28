5 Pemain Timnas Indonesia yang Dicoret Shin Tae-yong dan Tak Dipanggil Lagi Gara-Gara Indisipliner, Nomor 1 Elkan Baggott!

Shin Tae-yong mencoret lima pemain Timnas Indonesia ini dan tak pernah memanggilnya lagi (Foto: Instagram/@shintaeyong7777)

BERIKUT lima pemain Timnas Indonesia yang dicoret Shin Tae-yong dan tak dipanggil lagi gara-gara indisipliner. Salah satu dari nama itu adalah Elkan Baggott!

Shin dikenal sebagai pelatih yang tegas dan tak kompromi soal disiplin. Ia tak segan mencoret pemain jika dianggap indisipliner apalagi mengabaikan panggilannya.

Lalu, siapa saja lima pemain tersebut? Simak ulasan berikut ini.

5. Ramai Rumakiek





Pemain satu ini sempat jadi langganan Timnas Indonesia asuhan Shin terutama pada kurun 2021-2022. Sayangnya, nama Ramai belakangan tidak lagi wara-wiri di Skuad Garuda.

Kuat dugaan, pemain asal Papua ini dicoret dan tak dipanggil lagi gara-gara masalah indisipliner. Shin sebal karena Ramai tidak merespons pemanggilan ke Timnas Indonesia U-23 untuk SEA Games 2021.

4. Rifad Marasabessy





Pemain satu ini sempat mendapat panggilan ke Timnas Indonesia untuk Playoff Piala Asia 2023. Sayangnya, Rifad datang terlambat.

Tanpa ampun, Shin langsung mencoret pemain satu ini. Hingga kini, Rifad belum lagi dipanggil ke Timnas Indonesia.