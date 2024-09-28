Advertisement
HOME BOLA SEPAKBOLA DUNIA

Bintang Timnas Indonesia Ragnar Oratmangoen Siap Tempur Lawan Anderlecht, Pelatih FCV Dender Pesan Ini ke Anak Asuhnya

Cikal Bintang , Jurnalis-Sabtu, 28 September 2024 |19:06 WIB
Bintang Timnas Indonesia Ragnar Oratmangoen Siap Tempur Lawan Anderlecht, Pelatih FCV Dender Pesan Ini ke Anak Asuhnya
Ragnar Oratmangoen kala berlatih bersama FCV Dender. (Foto: FCV Dender)
DENDERLEEUW – Bintang Timnas Indonesia, Ragnar Oratmangoen, siap tempur lawan Anderlecht dalam laga lanjutan Liga Belgia 2024-2025. Pelatih FCV Dender, Vincent Euvrard, pun memberi pesan khusus kepada Ragnar Oratmangoen cs.

Ya, FCV Dender akan berhadapan dengan Anderlecht di pekan kesembilan Liga Belgia 2024-2025. Pertandingan itu akan digelar di Florent Beeckmanstadion, Denderleeuw, Belgia pada Minggu 29 September 2024 pukul 01.45 WIB.

Ragnar Oratmangoen

Ragnar pun tampak siap untuk membela FCV Dender dalam laga melawan Anderlecht. Ragnar mengunggah Instagram story yang menyatakan kesiapannya untuk pertandingan tersebut.

Jika dimainkan, Ragnar akan menjalani pertandingan keduanya bersama FCV Dender. Sebelumnya, Ragnar sudah menjalani debut saat FCV Dender dikalahkan KRC Genk (0-4) di pekan kedelapan Liga Belgia 2024-2025.

Terlepas dari itu, Vincent Euvrard meminta Ragnar Oratmangoen dan kawan-kawan mewaspadai Anderlecht. Euvrard mengakui Anderlecht merupakan lawan yang kuat.

Laga tersebut bisa menjadi momentum kebangkitan bagi FCV Dender usai takluk pada dua laga sebelumnya. Diketahui, FCV Dender sempat menelan kekalahan dari Standard Liege (0-2), dan KRC Genk (0-4).

