Shin Tae-yong Bujuk 5 Pemain Keturunan Ini demi Bantu Timnas Indonesia Lolos Piala Dunia 2026?

SHIN Tae-yong membujuk 5 pemain keturunan tambahan demi membantu Timnas Indonesia lolos Piala Dunia 2026? Pelatih 53 tahun itu mengindikasikan Timnas Indonesia belum akan berhenti kedatangan pemain keturunan berkualitas.

"Sekarang kita bisa lihat masyarakat sepakbola Indonesia sangat bahagia (dengan kehadiran pemain naturalisasi di skuad Timnas Indonesia). Kalau performa kami lebih baik lagi, kami tidak akan mudah dikalahkan oleh siapa pun,” kata Shin Tae-yong kepada awak media termasuk Okezone, Kamis 26 September 2024.

(Shin Tae-yong bikin Timnas Indonesia makin kuat. (Foto: Cikal Bintang/MPI)

“Jadi, memang ada yang bilang (proyek naturalisasi) menyusahkan pemain lokal, tapi tolong jangan ada yang salah sangka. Kalau kita bisa naik peringkat 50 dunia, mungkin sepakbola Indonesia tidak akan mudah dikalahkan," lanjut Shin Tae-yong.

Shin Tae-yong bahkan melihat ada peluang Timnas Indonesia lolos Piala Dunia 2026 berkat bantuan pemain-pemain keturunan. Terbukti di dua laga awal Grup C, Timnas Indonesia sanggup menahan dua tim langganan Piala Dunia, Arab Saudi dan Australia.

Jika meraih hasil positif saat tandang ke Bahrain dan China pada matchday ketiga dan keempat, peluang Timnas Indonesia ambil bagian di Piala Dunia 2026 semakin besar. Langkah Timnas Indonesia ke Piala Dunia 2026 semakin mudah jika setelah Mees Hilgers dan Eliano Reijnders hadir, ada pemain top lain yang gabung skuad Garuda.

Setidaknya ada lima pemain yang diharapkan segera gabung Timnas Indonesia. Mauro Zijlstra (FC Volendam U-21) terang-terangan mengaku sudah mengirimkan berkas ke PSSI. Ole Romeny (FC Utrecht) dan Kevin Diks (FC Copenhagen) terus didekati PSSI.