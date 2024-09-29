Advertisement
HOME BOLA SEPAKBOLA DUNIA

Jadwal dan Link Live Streaming Timnas Indonesia U-20 vs Yaman U-20 di Kualifikasi Piala Asia U-20 2025 Malam Ini

Wikanto Arungbudoyo , Jurnalis-Minggu, 29 September 2024 |05:00 WIB
Jadwal dan Link Live Streaming Timnas Indonesia U-20 vs Yaman U-20 di Kualifikasi Piala Asia U-20 2025 Malam Ini
Simak jadwal dan link live streaming Timnas Indonesia U-20 vs Timnas Yaman U-20 di Kualifikasi Piala Asia U-20 2025 (Foto: MPI/Aldhi Chandra Setiawan)
A
A
A

JAKARTA – Jadwal dan link live streaming Timnas Indonesia U-20 vs Timnas Yaman U-20 di Kualifikasi Piala Asia U-20 2025 akan dibahas Okezone. Duel itu akan menjadi penentu siapa yang tampil sebagai juara Grup F.

Indonesia U-20 dan Yaman U-20 sama-sama mengumpulkan enam poin dari dua laga. Garuda Nusantara menang 4-0 atas Timnas Maladewa U-20 dan 3-1 melawan Timnas Timor Leste U-20.

Susunan pemain Timnas Indonesia U-19

Sementara itu, Yaman U-20 menang 3-1 atas Bumi Loro Sae dan 3-0 melawan Maladewa U-20. Alhasil, Timnas Indonesia U-20 unggul dalam hal selisih gol.

Jens Raven dan kolega mengoleksi tujuh gol dan kemasukan satu dengan surplus enam. Sementara, Yaman punya catatan enam gol dan satu kemasukan alias surplus lima.

Ini akan berguna dalam laga terakhir nanti jika berakhir seri. Sebab, penentuan posisi akhir jika ada yang poinnya sama menggunakan head to head, selisih gol, dan jumlah gol yang dicetak.

Maka dari itu, hasil seri sudah cukup untuk membawa Timnas Indonesia U-20 lolos ke putaran final Piala Asia U-20 2025. Hal sebaliknya akan terjadi jika kalah di laga ini.

Halaman:
1 2
      
