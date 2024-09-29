Advertisement
HOME BOLA LIGA INDONESIA

Hasil Persija Jakarta vs PSM Makassar di Liga 1 2024-2025: Maciej Gajos Selamatkan Macan Kemayoran

Andika Rachmansyah , Jurnalis-Minggu, 29 September 2024 |21:32 WIB
Hasil Persija Jakarta vs PSM Makassar di Liga 1 2024-2025: Maciej Gajos Selamatkan Macan Kemayoran
Persija Jakarta bermain imbang 1-1 kontra PSM Makassar di Liga 1 2024-2025 (Foto: Aldhi Chandra/MPI)
A
A
A

PERSIJA Jakarta dan PSM Makassar harus bermain imbang 1-1 pada laga lanjutan Liga 1 2024-2025. Kedua tim saling berhadapan di Stadion Sultan Agung, Bantul, Yogyakarta, Minggu (29/9/2024) malam WIB.

Hasil ini sekaligus membuat Persija Jakarta memperpanjang puasa kemenangannya. Tercatat, Rizky Ridho cs belum meraih kemenangan dalam empat laga terakhirnya, dengan dua kalah dan dua imbang.

Jalannya Pertandingan

Babak Pertama

Bermain sebagai tim tamu, PSM Makassar tampil cukup agresif sejak menit awal. Hasilnya, tim berjuluk Juku Eja itu cetak gol cepat di menit ke-8 lewat gol yang dicetak Victor Dethan ke gawang Persija Jakarta.

Macan Kemayoran -julukan Persija Jakarta- mencoba untuk merespon gol cepat itu. Namun sayangnya, serangan-serangan yang dilancarkan tim arahan Carlos Pena itu masih buntu.

Sampai laga memasuki menit ke-30, belum ada tambahan gol yang tercipta. Kedua kesebelasan bermain cukup sengit dengan saling jual beli serangan kendati masih selalu patah di area akhir.

Memasuki lima menit akhir, Juku Eja kerap menebar ancaman ke gawang Macan Kemayoran. Namun pada akhirnya, tidak ada tambahan gol yang tercipta. PSM Makassar untuk sementara unggul 1-0 atas Persija Jakarta.

Halaman:
1 2
      
