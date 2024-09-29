Hasil Babak Pertama Persija Jakarta vs PSM Makassar: Macan Kemayoran Tertinggal 0-1

PSM Makassar menghadapi Persija Jakarta pada laga lanjutan Liga 1 2024-2025. Kedua tim saling berhadapan di Stadion Sultan Agung, Bantul, Yogyakarta, Minggu (29/9/2024) malam WIB.

PSM Makassar sementara memimpin di babak pertama. Skuad Juku Eja mencetak gol cepat lewat aksi Victor Dethan di menit kedelapan.

Jalannya Pertandingan

Babak Pertama

Bermain sebagai tim tamu, PSM Makassar tampil cukup agresif sejak menit awal. Hasilnya, tim berjuluk Juku Eja itu menetak gol cepat ke gawang Persija Jakarta di menit ke-8 lewat gol yang dicetak Victor Dethan usai menerima umpan matang dari Tito Okello.

Macan Kemayoran -julukan Persija Jakarta- mencoba untuk merespon gol cepat itu. Namun sayangnya, serangan-serangan yang dilancarkan tim arahan Carlos Pena itu masih buntu.

Sampai laga memasuki menit ke-30, belum ada tambahan gol yang tercipta. Kedua kesebelasan bermain cukup sengit dengan saling jual beli serangan kendati masih selalu patah di area akhir.