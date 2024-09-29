Persija Jakarta vs PSM Makassar: Persiapan Matang, Carlos Pena Optimis Macan Kemayoran Menang

JAKARTA - Pelatih Persija Jakarta, Carlos Pena optimis timnya bakal mengalahkan PSM Makassar di laga lanjutan Liga 1 2024-2025. Pasalnya Carlos Pena menilai Persija sudah mempersiapkan diri dengan matang untuk bisa mengalahkan PSM di Stadion Sultan Agung, Bantul, pada Minggu (29/9/2024) sore WIB.

Skuad Macan Kemayoran -julukan Persija- dan PSM dalam kondisi yang sama saat ini. Persija dan PSM belum meraih kemenangan dalam tiga laga terakhir.

Kondisi itu jelas membuat baik Persija dan PSM akan bermain habis-habisan demi meraih kemenangan lagi. Untuk itu, Carlos Pena telah membuat tim asuhannya melakukan berbagai persiapan dengan cukup matang.

Semua itu semata-mata demi untuk mengalahkan Skuad Juku Eja -julukan PSM-. Dengan persiapan yang matang, Carlos Pena berharap Persija bisa maladenin permainan tim lawan dan merebut kemenangan.

"Persiapannya bagus. Kami memulihkan beberapa pemain yang tidak tersedia untuk pertandingan terakhir," kata Carlos Pena dalam konferensi pers, dikutip Minggu (29/9/2024).

Pelatih asal Spanyol itu berharap Rizky Ridho dan kolega bisa menampilkan performa terbaiknya sepanjang 90 menit saat melawan PSM. Hal itu agar mereka dapat meraih poin penuh melawan PSM, meskipun ia tahu betul hal tersebut bukan perkara mudah.