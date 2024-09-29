Hasil Wolverhampton Wanderers vs Liverpool di Liga Inggris 2024-2025: Menang 2-1, The Reds ke Puncak Klasemen

Liverpool menang 2-1 atas Wolverhampton Wanderers di pekan keenam Liga Inggris 2024-2025 (Foto: Premier League)

WOLVERHAMPTON – Hasil Wolverhampton Wanderers vs Liverpool di Liga Inggris 2024-2025 sudah diketahui. Laga di Stadion Molineux, Wolverhampton, Minggu (29/9/2024) dini hari WIB, itu berakhir dengan skor 2-1 untuk The Reds.

Dua gol Liverpool dicetak Ibrahima Konate (45+2’) dan penalti Mohamed Salah (61’). Sementara, Wolves sempat menyamakan skor lewat kaki Rayan Ait-Nouri (56’). Kemenangan itu membawa tim tamu naik ke puncak klasemen Liga Inggris 2024-2025.

Jalannya Pertandingan

Wolverhampton di luar dugaan cukup nyaman menguasai pertandingan di awal babak pertama. Liverpool dipaksa untuk banyak mengejar bola. Namun, belum ada peluang berbahaya dari kedua tim di 10 menit.

Kans didapat Matheus Cunha di menit ke-22 tetapi sepakannya dari sisi kanan kotak penalti bisa ditangkap Alisson dengan baik.

Liverpool membalas di menit ke-32. Tendangan jarak jauh Trent Alexander-Arnold sayangnya tepat mengarah ke pelukan Sam Johnstone. Peluang terbaik didapat Dominik Szoboszlai di menit ke-40 tetapi sontekannya di mulut gawang bisa ditepis Johnstone dengan gemilang.

Kebuntuan pecah jelang turun minum. Umpan silang Robertson dari sisi kiri disambut sundulan tajam Konate (45+’2). Skor 1-0 untuk keunggulan Liverpool bertahan hingga rehat.

Selepas istirahat, Liverpool kembali menggebrak duluan. Kesalahan operan Mario Lemina di menit ke-50 nyaris berbuah fatal. Beruntung, sepakan Mohamed Salah masih melebar dari gawang yang kosong.