HOME BOLA SEPAKBOLA DUNIA

Kisah Ayah Jens Raven Anggap Jakarta Rumah Kedua hingga Girang Putranya Ramai Dukungan di Timnas Indonesia U-20

Cikal Bintang , Jurnalis-Sabtu, 28 September 2024 |22:02 WIB
Kisah Ayah Jens Raven Anggap Jakarta Rumah Kedua hingga Girang Putranya Ramai Dukungan di Timnas Indonesia U-20
Jens Raven bersama orangtuanya. (Foto: Instagram/@jensraven)
A
A
A

KISAH ayah Jens Raven, Bjorn Raven, anggap Jakata rumah kedua menarik diulas. Dia pun merasa girang bukan main putranya ramai dukungan di Timnas Indonesia U-20.

Kedua orangtua Jens Raven, Bjorn dan Sabrina, menyaksikan langsung kemenangan Timnas Indonesia U-20 versus Timor Leste U-20 dengan skor 3-1. Laga tersebut digelar di Stadion Madya, Senayan, Jakarta, pada Jumat 27 September 2024 malam WIB.

Jens Raven

Menyaksikan langsung pertandingan sang putra menjadi rutinitas Bjorn dan Sabrina. Kali ini, Bjorn menceritakan pengalamannya selama di Jakarta. Dia menganggap, Jakarta sudah seperti rumah kedua baginya.

"Ini seperti kami pulang ke rumah kedua kami, kami bebas dari kerja dan kami terbang kesini untuk menyaksikan," kata Bjorn kepada awak media, dikutip pada Sabtu (28/9/2024).

"Iya, Jakarta memang sibuk di lalu lintas, tapi semua sangat baik, dan inilah yang kita cintai, ini adalah dasar Indonesia," sambungnya.

Bjorn pun senang ketika putranya mendapat banyak dukungan dari suporter Timnas Indonesia U-20. Dia merasa, dukungan itu membuat keluarga Raven nyaman berada di Jakarta.

Halaman:
1 2
      
