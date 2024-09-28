Jadwal Siaran Langsung Timnas Indonesia U-20 vs Yaman U-20 di Kualifikasi Piala Asia U-20 2025: Duel Sengit Terjadi?

Para pemain Timnas Indonesia U-20 kala berlaga. (Foto: Aldhi Chandra/MNC Portal Indonesia)

JADWAL siaran langsung Timnas Indonesia U-20 vs Yaman U-20 di Kualifikasi Piala Asia U-20 2025 akan diulas dalam artikel ini. Laga yang jadi penentuan langkah Timnas Indonesia U-20 lolos ke putaran final Piala Asia U-20 2025 itu akan digelar di Stadion Madya, Jakarta, pada Minggu 29 September 2024 pukul 19.30 WIB.

Duel Timnas Indonesia U-20 vs Yaman U-20 akan menjadi pertandingan terakhir di Grup F Kualifikasi Piala Asia U-20 2025. Laga ini pun diprediksi berjalan sengit karena hasilnya akan menentukan juara Grup F.

Kini, posisi puncak klasemen sementara Grup F sendiri tengah ditempati oleh Timnas Indonesia U-20. Pasukan Indra Sjafri total sudah mengantongi 6 poin dengan selisih gol +6.

Timnas Indonesia U-20 unggul selisih poin saja dari Yaman U-20 yang mengekor di posisi kedua. Yaman U-20 mencatatkan 6 poin dengan selisih gol +5 saat ini.

Diketahui, hanya juara grup yang nantinya lolos otomatis ke putaran final Piala Asia U-20 2025. Sementara itu, ada lima tiket lain yang akan diberikan kepada runner-up terbaik.