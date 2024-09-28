Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Bundesliga Liga Champions Liga Inggris Liga Italia Liga Spanyol Liga Indonesia Bola Dunia Klasemen Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME BOLA SEPAKBOLA DUNIA

Jadwal Siaran Langsung Timnas Indonesia U-20 vs Yaman U-20 di Kualifikasi Piala Asia U-20 2025: Duel Sengit Terjadi?

Djanti Virantika , Jurnalis-Sabtu, 28 September 2024 |18:10 WIB
Jadwal Siaran Langsung Timnas Indonesia U-20 vs Yaman U-20 di Kualifikasi Piala Asia U-20 2025: Duel Sengit Terjadi?
Para pemain Timnas Indonesia U-20 kala berlaga. (Foto: Aldhi Chandra/MNC Portal Indonesia)
A
A
A

JADWAL siaran langsung Timnas Indonesia U-20 vs Yaman U-20 di Kualifikasi Piala Asia U-20 2025 akan diulas dalam artikel ini. Laga yang jadi penentuan langkah Timnas Indonesia U-20 lolos ke putaran final Piala Asia U-20 2025 itu akan digelar di Stadion Madya, Jakarta, pada Minggu 29 September 2024 pukul 19.30 WIB.

Duel Timnas Indonesia U-20 vs Yaman U-20 akan menjadi pertandingan terakhir di Grup F Kualifikasi Piala Asia U-20 2025. Laga ini pun diprediksi berjalan sengit karena hasilnya akan menentukan juara Grup F.

Timnas Indonesia U-20

Kini, posisi puncak klasemen sementara Grup F sendiri tengah ditempati oleh Timnas Indonesia U-20. Pasukan Indra Sjafri total sudah mengantongi 6 poin dengan selisih gol +6.

Timnas Indonesia U-20 unggul selisih poin saja dari Yaman U-20 yang mengekor di posisi kedua. Yaman U-20 mencatatkan 6 poin dengan selisih gol +5 saat ini.

Diketahui, hanya juara grup yang nantinya lolos otomatis ke putaran final Piala Asia U-20 2025. Sementara itu, ada lima tiket lain yang akan diberikan kepada runner-up terbaik.

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/01/01/51/3193022/tantangan_mengikuti_seleksi_timnas_indonesia_u_20_sungguh_tidak_mudah-arij_large.jpg
Peserta Ungkap Tantangan Seleksi Timnas Indonesia U-20 Asuhan Nova Arianto: Banyak Pemain Berkualitas!
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/01/01/51/3193016/nova_arianto_menyiapkan_timnas_indonesia_u_20_untuk_regenerasi-s7LE_large.jpg
Nova Arianto Siapkan Skuadnya Jadi Regenerasi Timnas Indonesia, Singgung soal Kemauan Berprogres
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/01/01/51/3193013/nova_arianto_meminta_peserta_seleksi_timnas_indonesia_u_20_menunjukkan_kemampuan_terbaik-jvMd_large.jpg
Gelar Seleksi Timnas Indonesia U-20, Nova Arianto Minta Pemain Tunjukkan Versi Terbaik
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/01/01/51/3193050/reno_salampessy-c9np_large.jpg
Kisah Perjuangan Reno Salampessy, Talenta Persipura Jayapura yang Bertekad Tembus Skuad Timnas Indonesia U-20
https://pict.sindonews.net/webp/850/pena/news/2026/01/06/51/1663501/menpora-erick-siapkan-sport-industry-dan-sport-tourism-jadi-pusat-pertumbuhan-ekonomi-baru-fdr.webp
Menpora Erick Siapkan Sport Industry dan Sport Tourism Jadi Pusat Pertumbuhan Ekonomi Baru
https://img.inews.co.id/media/750/files/inews_new/2025/12/31/bek_sayap_al_hilal_joao_cancelo.jpg
Gagal Dapatkan Joao Cancelo, Inter Milan Siapkan Strategi Mengejutkan di Bursa Transfer Musim Panas!
Banner
Telusuri berita bola lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement