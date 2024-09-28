Bojan Hodak Ungkap Alasan Mainkan David da Silva di Laga Madura United vs Persib Bandung

BANGKALAN – Pelatih Persib Bandung, Bojan Hodak, akhirnya memberikan kesempatan ke David da Silva untuk bermain di laga melawan Madura United pada pekan ketujuh Liga 1 2024-2025. Duel itu digelar di Stadion Gelora Bangkalan, Jawa Timur, Sabtu (28/9/2024).

Namun, striker asal Brasil itu hanya mendapatkan jatah bermain yang sangat singkat. Ia dipercaya bermain di menit ke-87 menggantikan Ciro Alves.

Pemilik nomor punggung 19 itu bahkan tak banyak mendapatkan bola setelah memasuki lapangan. Laga pun berakhir sama kuat 2-2.

Hodak mengaku tak ingin terlalu memaksakan David untuk bermain. Sebab, striker andalannya baru pulih dari cedera otot yang selama ini dialami.

Apalagi dengan cederanya itu, David harus melewatkan lima pertandingan bersama Persib Bandung. Satu di antaranya merupakan laga AFC Champions League 2 2024-2025 (ACL 2 2024-2025).

“David menderita cedera cukup lama, secara fisik dia belum sepenuhya siap. Kami bertanya pada dokter tim dan dia hanya diizinkan bermain 15 menit saja,” kata Hodak usai laga, Sabtu (28/9/2024).