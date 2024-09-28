Mulai Bersinar, Tyronne del Pino Makin Termotivasi Bawa Persib Bandung Juara

BANDUNG – Pemain asing Persib Bandung, Tyronne Gustavo del Pino Ramos tengah berbahagia karena dirinya mulai bersinar, terbukti dari terpilihnya ia sebagai midfielder of the week di pekan ke-6 Liga 1 2024-2025. Ia pun kini semakin termotivasi untuk membawa Persib berjaya, termasuk menjuarai Liga 1 musim ini.

Menurut Tyronne, hasil itu merupakan kerja kerasnya bersama Persib selama ini. Tentunya perasaan senang harus diungkapkan ditambah lagi Persib Bandung berhasil meraih kemenangan atas Persija Jakarta yang merupakan pertandingan di pekan ke-6 Liga 1 2024-2025, pada Senin 23 September 2024 lalu.

“Tiga poin yang penting untuk fans, untuk kota ini, untuk Bandung, kami menang melawan Persija di el clasico. Jadi bagi saya, bisa berkontribusi dengan satu assist untuk mendapat tiga poin itu lebih dari senang. Sekarang fokus ke laga berikutnya dan berlatih untuk laga berikutnya,” ujar Tyronne di Stadion Arcamanik, Bandung, dikutip Sabtu (28/9/2024).

Pemain yang sempat dipinjamkan ke Ratchaburi FC pada pertengahan musim 2023-2024 ini mengaku tidak memiliki target untuk bisa mencapai apa yang diinginkan selama membela Persib Bandung.

“Saya hanya percaya kepada diri sendiri, bekerja keras bersama tim setiap hari dan berjuang laga demi laga. Ini yang saya pikirkan,” sambung Tyronne.