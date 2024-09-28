Advertisement
HOME BOLA LIGA ITALIA

Hasil Udinese vs Inter Milan di Liga Italia 2024-2025: I Nerazzurri Menang Tipis 3-2!

Wikanto Arungbudoyo , Jurnalis-Sabtu, 28 September 2024 |22:06 WIB
Hasil Udinese vs Inter Milan di Liga Italia 2024-2025: <i>I Nerazzurri</i> Menang Tipis 3-2!
Inter Milan menang 3-2 atas Udinese di Liga Italia 2024-2025 (Foto: X/@Inter_en)
A
A
A

UDINE – Hasil Udinese vs Inter Milan di Liga Italia 2024-2025 sudah diketahui. Duel di Stadion Dacia Arena, Udine, Sabtu (28/9/2024) malam WIB, itu berakhir dengan skor 3-2 untuk I Nerazzurri.

Tiga gol Inter dicetak oleh Davide Frattesi (1’) dan Lautaro Martinez (45+3’, 47’). Sementara, Udinese membalas lewat Christian Kabasele (35’) dan Lorenzo Lucca (83’).

Inter Milan vs Udinese

Jalannya Pertandingan

Start kilat dijalani Inter. Baru hitungan detik, Frattesi sudah membobol gawang Maduka Okoye usai mendapat umpan Matteo Darmian di dalam kotak penalti!

Inter hampir menggandakan keunggulan di menit ke-10. Sayangnya, sundulan Lautaro usai mendapat umpan matang dari Hakan Calhanoglu malah melebar dari sasaran.

Menit 22, gantian Marcus Thuram punya peluang. Sepakannya di dalam kotak penalti sayangnya bisa ditepis Okoye. Udinese bukannya tanpa perlawanan.

Di menit ke-33, Sandi Lovric berdiri bebas dalam jarak dekat dari gawang. Sayang, tembakannya melenceng! Beruntung, umpan silang Jordan Zemura di menit ke-35 bisa diselesaikan Kabasele. Skor 1-1!

Namun, jelang turun minum, Inter kembali unggul. Upaya pertama Lautaro dari umpan Federico Dimarco gagal, tetapi sepakan keduanya membobol gawang Okoye. Skor 2-1 saat rehat.

Halaman:
1 2
      
