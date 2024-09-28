Mantan Presiden Inter Milan Steven Zhang Beri Peringatan Keras ke Timnas China: Jangan Main-Main dengan Timnas Indonesia!

Timnas Indonesia bakal hadapi China di Kualifikasi Piala Dunia 2026 Zona Asia. (Foto: Aldhi Chandra/MPI)

MANTAN presiden Inter Milan, Steven Zhang beri peringatan keras pada Timnas China untuk tidak main-main dengan Timnas Indonesia. Alasannya, adalah karena Indonesia memiliki sosok Erick Thohir di belakangnya.

Seperti diketahui, Timnas Indonesia akan bersua dengan Timnas China pada matchday keempat Kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Namun pada laga itu, asosiasi sepakbola China dengan sengaja menggelar pertandingan itu di Stadion Qingdao yang berjarak 623 km dari bandara internasional Beijing.

Hal diduga sengaja dilakukan demi menguras stamina para pemain Timnas Indonesia. Secara, perjalanan menuju venue pertandingan akan sangat jauh dan melelahkan. Belum lagi, Indonesia berangkat dari Bahrain.

Melihat Timnas China yang sampai berbuat culas untuk melawan Timnas Indonesia, mantan presiden Inter Milan asal China, Steven Zhang memberi peringatan keras. Pria yang memimpin Inter pada medio 2019-2024 itu menyebut untuk jangan main-main dengan Timnas Indonesia.

Sebab, ia tahu bahwa ketua umum PSSI sekaligus orang dibalik Timnas Indonesia adalah Erick Thohir, sosok yang juga pernah menjadi presiden Inter Milan.

Steven Zhang paham bagaimana karakter Erick Thohir yang jauh lebih cerdas darinya. Bahkan, Zhang khawatir jika Indonesia bisa membalas aksi culas China dengan sesuatu yang jauh lebih mengerikan.