Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Bundesliga Liga Champions Liga Inggris Liga Italia Liga Spanyol Liga Indonesia Bola Dunia Klasemen Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME BOLA SEPAKBOLA DUNIA

Hifni Hasan Sindir Shin Tae-yong soal Pemain Naturalisasi Timnas Indonesia, KOI: Tak Mewakili Organisasi

Cikal Bintang , Jurnalis-Jum'at, 27 September 2024 |22:30 WIB
Hifni Hasan Sindir Shin Tae-yong soal Pemain Naturalisasi Timnas Indonesia, KOI: Tak Mewakili Organisasi
NOC Indonesia merespons sindiran Hifni Hasan kepada Shin Tae-yong soal pemain naturalisasi di Timnas Indonesia (Foto: Instagram/@shintaeyong7777)
A
A
A

JAKARTA – NOC Indonesia (Komite Olimpiade Indonesia/KOI) angkat bicara mengenai sindiran Hifni Hasan kepada Shin Tae-yong soal pemain naturalisasi Timnas Indonesia. Mereka tegas menyatakan hal tersebut tak mewakili sikap organisasi.

Dalam sambutannya di acara Jebreeetmedia Award 2024, Kamis 26 September malam WIB, Hifni sempat menyinggung Shin terkait dengan pemain naturalisasi. Ia meminta kepada juru taktik asal Korea Selatan itu agar Skuad Garuda tidak diisi oleh banyak pemain naturalisasi.

Hifni Hasan menyindir Shin Tae-yong

Sontak, ucapannya tersebut langsung memicu keributan di linimasa dan tidak sedikit pula yang tidak setuju dengan apa yang diucapkan Hifni. NOC Indonesia pun memberikan tanggapan, apa yang dilontarkan anggota Komite Eksekutif-nya (Exco) itu tidak mewakili institusi atau organisasi tersebut.

"Komite Olimpiade Indonesia menegaskan bahwa pernyataan terkait program naturalisasi pemain yang dilakukan PSSI yang dilontarkan Hifni Hasan tidak mewakili institusi atau organisasi Komite Olimpiade Indonesia," tulis keterangan resmi NOC Indonesia, Jumat (27/9/2024).

"Pernyataan itu merupakan pernyataan pribadi dan tidak mewakili NOC Indonesia,” imbuh keterangan itu.

“Walau itu pernyataan pribadi, namun yang bersangkutan tidak pantas menyampaikan pendapatnya pada kesempatan tersebut, karena beliau hadir mewakili Ketua Umum NOC Indonesia," lanjut NOC.

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/01/06/51/3193749/john_herdman_berpotensi_bawa_pascal_struijk_ke_timnas_indonesia_fifa-9ROt_large.jpg
John Herdman Bahagia, Temukan Pemain Termahal yang Diizinkan Bela Timnas Indonesia!
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/01/06/51/3193747/timnas_indonesia_ditargetkan_naik_ke_peringkat_110_dunia_di_akhir_2026_aldi_chandra_okezone-TF8w_large.jpg
Update Ranking FIFA Timnas Indonesia Hari Ini: John Herdman Bikin Skuad Garuda Melesat ke Peringkat 110 Dunia di Akhir 2026?
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/01/05/51/3193667/timnas_indonesia_dalam_dua_tahun_terakhir_didukung_apparel_erspo_sadadd-jawU_large.jpg
Erspo Naikkan Tawaran 3 Kali Lipat agar Tetap Jadi Apparel Timnas Indonesia, Dipilih PSSI?
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/01/05/51/3193655/john_herdman_diharapkan_sukses_bersama_timnas_indonesia_fifacom-tTnQ_large.jpg
Harapan Mantan Pemain Espanyol soal John Herdman Latih Timnas Indonesia
https://pict.sindonews.net/webp/850/pena/news/2026/01/06/11/1663217/pr-timnas-futsal-indonesia-jelang-piala-asia-futsal-2026-hox.webp
PR Timnas Futsal Indonesia Jelang Piala Asia Futsal 2026
https://img.inews.co.id/media/750/files/inews_new/2018/06/01/fabio_capello.jpg
Fabio Capello Sebut Wasit Mafia! Ungkap Cara Ampuh Perbaiki VAR
Banner
Telusuri berita bola lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement