Hifni Hasan Sindir Shin Tae-yong soal Pemain Naturalisasi Timnas Indonesia, KOI: Tak Mewakili Organisasi

NOC Indonesia merespons sindiran Hifni Hasan kepada Shin Tae-yong soal pemain naturalisasi di Timnas Indonesia (Foto: Instagram/@shintaeyong7777)

JAKARTA – NOC Indonesia (Komite Olimpiade Indonesia/KOI) angkat bicara mengenai sindiran Hifni Hasan kepada Shin Tae-yong soal pemain naturalisasi Timnas Indonesia. Mereka tegas menyatakan hal tersebut tak mewakili sikap organisasi.

Dalam sambutannya di acara Jebreeetmedia Award 2024, Kamis 26 September malam WIB, Hifni sempat menyinggung Shin terkait dengan pemain naturalisasi. Ia meminta kepada juru taktik asal Korea Selatan itu agar Skuad Garuda tidak diisi oleh banyak pemain naturalisasi.

Sontak, ucapannya tersebut langsung memicu keributan di linimasa dan tidak sedikit pula yang tidak setuju dengan apa yang diucapkan Hifni. NOC Indonesia pun memberikan tanggapan, apa yang dilontarkan anggota Komite Eksekutif-nya (Exco) itu tidak mewakili institusi atau organisasi tersebut.

"Komite Olimpiade Indonesia menegaskan bahwa pernyataan terkait program naturalisasi pemain yang dilakukan PSSI yang dilontarkan Hifni Hasan tidak mewakili institusi atau organisasi Komite Olimpiade Indonesia," tulis keterangan resmi NOC Indonesia, Jumat (27/9/2024).

"Pernyataan itu merupakan pernyataan pribadi dan tidak mewakili NOC Indonesia,” imbuh keterangan itu.

“Walau itu pernyataan pribadi, namun yang bersangkutan tidak pantas menyampaikan pendapatnya pada kesempatan tersebut, karena beliau hadir mewakili Ketua Umum NOC Indonesia," lanjut NOC.