Shin Tae-yong Panggil Jens Raven ke Timnas Indonesia Senior Setelah Menggila di Kualifikasi Piala Asia U-20 2025?

SHIN Tae-yong memanggil Jens Raven ke Timnas Indonesia senior setelah menggila di Kualifikasi Piala Asia U-20 2025? Nama Jens Raven lagi-lagi trending di X pada Jumat (27/9/2024) malam WIB.

Nama penyerang 18 tahun itu trending setelah tampil oke saat Timnas Indonesia U-20 menang 3-1 atas Timor Leste U-20 di matchday kedua Grup F Kualifikasi Piala Asia U-20 2025 yang dilangsungkan di Stadion Madya, Jakarta, Jumat (27/9/2024) malam WIB.

(Jens Raven mencetak gol di laga Timnas Indonesia U-20 vs Timor Leste U-20. (Foto: Istra Triansyah/MPI)

Dalam laga tersebut, penyerang FC Dordrecht U-21 ini membuka keunggulan Timnas Indonesia U-20 di menit 13. Gol ini merupakan yang kedua dicetak Jens Raven di Kualifikasi Piala Asia U-20 2025.

Sebelumnya saat Timnas Indonesia U-20 menang 4-0 atas Maladewa U-20 di matchday pertama Grup F pada Rabu 25 September 2024 malam WIB, penyerang bertinggi badan 188 sentimeter ini juga mencetak gol. Jadi, apakah Shin Tae-yong bakal memanggil Jens Raven untuk membela Timnas Indonesia senior melawan Bahrain dan China di matchday ketiga dan keempat Grup C Kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia?

Okezone memprediksi, untuk saat ini terlalu cepat memanggil Jens Raven ke Timnas Indonesia senior. Timnas Indonesia kini memiliki beberapa penyerang yang lebih matang ketimbang Jens Raven.

Beberapa di antaranya Ragnar Oratmangoen, Rafael Struick, Dimas Drajad, Hokky Caraka dan Ramadhan Sananta. Bahkan di laga kontra Arab Saudi dan Australia, Shin Tae-yong menepikan Ramadhan Sananta dan Dimas Drajad ke tribun stadion, sekalipun dua nama ini dimasukkan ke dalam daftar 26 pemain untuk laga melawan Arab Saudi dan Australia.