Ayah Jens Raven Girang sang Putra Tampil Bagus di Timnas Indonesia U-20

JAKARTA – Ayah Jens Raven, Bjorn Raven, senang melihat anaknya tampil baik bersama Timnas Indonesia U-20. Ia mengatakan, taktik yang diterapkan oleh pelatih Indra Sjafri juga membantu sang anak bermain bagus.

Jens Raven baru saja mengantar Timnas Indonesia U-20 mengalahkan Maladewa U-20 4-0 di laga pertama Grup F Kualifikasi Piala Asia U-20 2025. Pertandingan itu digelar di Stadion Madya, Senayan, Jakarta pada Rabu 25 September 2024.

Dalam laga tersebut, Jens menyumbang satu gol dalam kemenangan Timnas Indonesia U-20. Hasil ini membuat Garuda Nusantara memimpin puncak klasemen sementara Grup F.

Bjorn mengatakan senang melihat penampilan apik anaknya dalam pertandingan melawan Maladewa U-20. Menurutnya, sang anak berkembang karena peran penting dari pelatih Indra Sjafri.

"Di gim pertama (melawan Maladewa U-20) memang menjadi laga yang sulit karena Maladewa lebih memilih untuk bermain bertaha sehingga tidak ada ruang di sana," kata Bjorn di Jakarta, Jumat (27/9/2024).

"Di babak kedua coach Indra melakukan perubahan taktik, ada dua striker, wing back, di gelandang, sampai akhirnya dia bisa membuka ruang,” imbuh pria berdarah Belanda itu.