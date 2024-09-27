Advertisement
HOME BOLA SEPAKBOLA DUNIA

Ayah Jens Raven Girang sang Putra Tampil Bagus di Timnas Indonesia U-20

Cikal Bintang , Jurnalis-Jum'at, 27 September 2024 |22:07 WIB
Ayah Jens Raven Girang sang Putra Tampil Bagus di Timnas Indonesia U-20
Bjorn Raven girang melihat kiprah Jens Raven di Timnas Indonesia U-20 (Foto: MPI/Isra Triansyah)
JAKARTA – Ayah Jens Raven, Bjorn Raven, senang melihat anaknya tampil baik bersama Timnas Indonesia U-20. Ia mengatakan, taktik yang diterapkan oleh pelatih Indra Sjafri juga membantu sang anak bermain bagus.

Jens Raven baru saja mengantar Timnas Indonesia U-20 mengalahkan Maladewa U-20 4-0 di laga pertama Grup F Kualifikasi Piala Asia U-20 2025. Pertandingan itu digelar di Stadion Madya, Senayan, Jakarta pada Rabu 25 September 2024.

Jens Raven membuka skor di laga Timnas Indonesia U-20 vs Timnas Timor Leste U-20 1-0 (Foto: MPI/Isra Triansyah)

Dalam laga tersebut, Jens menyumbang satu gol dalam kemenangan Timnas Indonesia U-20. Hasil ini membuat Garuda Nusantara memimpin puncak klasemen sementara Grup F.

Bjorn mengatakan senang melihat penampilan apik anaknya dalam pertandingan melawan Maladewa U-20. Menurutnya, sang anak berkembang karena peran penting dari pelatih Indra Sjafri.

"Di gim pertama (melawan Maladewa U-20) memang menjadi laga yang sulit karena Maladewa lebih memilih untuk bermain bertaha sehingga tidak ada ruang di sana," kata Bjorn di Jakarta, Jumat (27/9/2024).

"Di babak kedua coach Indra melakukan perubahan taktik, ada dua striker, wing back, di gelandang, sampai akhirnya dia bisa membuka ruang,” imbuh pria berdarah Belanda itu.

