HOME BOLA SEPAKBOLA DUNIA

7 Pemain Top Indonesia yang Berasal dari Medan, Nomor 1 Disebut Lionel Messi-nya Indonesia

Wikanto Arungbudoyo , Jurnalis-Kamis, 19 September 2024 |10:01 WIB
7 Pemain Top Indonesia yang Berasal dari Medan, Nomor 1 Disebut Lionel Messi-nya Indonesia
Riko Simanjuntak termasuk satu dari tujuh pemain top Indonesia asal Medan (Foto: Instagram/@riko.smnjuntak)
A
A
A

BERIKUT tujuh pemain top Indonesia yang berasal dari Medan. Salah satunya pernah menyandang julukan sebagai Lionel Messi-nya Indonesia.

Medan adalah Ibu Kota Provinsi Sumatra Utara. Di sana, bercokol sebuah klub sepakbola legendaris yang sayangnya kini mentas di Liga 2, yaitu PSMS Medan.

Ilustrasi sepakbola

Seperti daerah lainnya di Indonesia, anak-anak Medan juga gila sepakbola. Bahkan, ada tujuh pemain top Indonesia yang berasal dari sana. Siapa saja? Simak ulasan berikut ini.

7 Pemain Top Indonesia yang Berasal dari Medan

7. Rachmad Hidayat

Rachmad Hidayat

Merantau ke sejumlah klub papan atas seperti Persija Jakarta dan Persib Bandung, pemain satu ini kembali ke asalnya. Rachmad diketahui membela PSMS Medan di Liga 2 2024-2025.

Pesepakbola berusia 33 tahun ini memang lahir di Kota Medan. Wajar jika hatinya tertambat ke Ayam Kinantan.

6. David Maulana

David Maulana

Pemain satu ini pernah melanglang buana hingga ke HNK Rijeka di Liga Kroasia. David kini berseragam Bhayangkara FC yang bermain di Liga 2.

Pesepakbola berusia 22 tahun itu pernah menjadi andalan Timnas Indonesia di level junior. Patut dinanti apakah David bisa berseragam Merah Putih lagi.

5. Paulo Sitanggang

Paulo Sitanggang

Pemain satu ini merupakan alumni Timnas Indonesia U-19 yang menjadi juara Piala AFF U-19 2013. Selain itu, Paulo juga pernah memenangi seleksi AC Milan Junior Camp pada 2011 tetapi gagal berangkat karena cedera.

Saat ini, pemain berusia 28 tahun itu merumput di PSS Sleman. Paulo sempat memperkuat sejumlah klub seperti Barito Putera, Persik Kediri, Borneo FC, Persita Tangerang, dan RANS Nusantara FC.

Halaman:
1 2 3
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
