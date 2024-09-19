5 Calon Pemain Timnas Indonesia yang Dokumen Naturalisasinya Berpotensi Disidangkan DPR RI 2024-2029, Nomor 1 Ole Romeny!

SEBANYAK 5 calon pemain Timnas Indonesia yang dokumen naturalisasinya berpotensi disidangkan di Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) RI periode 2024-2029 akan diulas Okezone. Sekadar diketahui, masa jabatan DPR RI periode 2019-2024 berakhir pada 30 September 2024.

Bisa dibilang rapat paripurna DPR yang digelar pada hari ini, Kamis (19/9/2024), akan menjadi kerja pamungkas mereka mengesahkan proses naturalisasi dua pemain keturunan, Mees Hilgers (FC Twente) dan Eliano Reijnders (PEC Zwolle).

Sementara untuk pelantikan DPR RI periode 2024-2029 akan dilakukan pada Jumat, 1 Oktober 2024. Pencinta sepakbola Tanah Air berharap banyak kepada Komisi III dan X DPR RI periode 2024-2029 agar tidak mempersulit proses naturalisasi sejumlah pemain keturunan.

Sekadar diketahui, masih ada beberapa pemain keturunan yang masuk bidikan PSSI untuk dinaturalisasi menjadi Warga Negara Indonesia (WNI). Berkas naturalisasi pemain-pemain ini berpotensi dirapatkan kepengurusan DPR RI periode mendatang. Lantas, siapa saja pemain yang dimaksud?

Berikut 5 calon pemain Timnas Indonesia yang dokumen naturalisasinya berpotensi dirapatkan DPR RI periode 2024-2029:

5. Jairo Riedewald (Royal Antwerp FC)





Menurut Dennie van Laar, YouTuber asal Belanda yang kenal dengan banyak pemain keturunan, menegaskan Jairo Riedewald dalam proses naturalisasi menjadi Warga Negara Indonesia (WNI).

“Saya tahu Jairo Riedewald dalam proses (naturalisasi). PSSI sedang mengusahakannya dan dia (Jairo Riedewald) semakin positif tentang itu. Saya pikir itu (Jairo Riedewald menjadi WNI) akan terjadi,” kata Dennie van Laar di podcast garapan Voetbal Primeur, Okezone mengutip dari Voetbal Primeur.

4. Pascal Struijk (Leeds United)





Kejutan diungkap Dennie van Laar. Ia mengatakan bek Leeds United Pascal Struijk yang memiliki harga pasaran mencapai Rp260 miliar berpeluang membela Timnas Indonesia.

“Dan seseorang yang tidak banyak disebutkan: Pascal Struijk diizinkan bermain untuk Indonesia. Dia adalah pemain yang luar biasa,” kata Dennie van Laar.