Tanpa Da Silva, Persib Optimistis Redam Port FC

Persib Optimistis Menghadapi Port FC di Liga Champion Asia Malam Ini

BANDUNG – Persib Bandung optimis menghadapi wakil Thailand, Port FC di Liga Champions Asia. Duel tersebut akan berlangsung di Stadion Si Jalak Harupat, Kamis (19/9/2024).

Tampil tanpa striker Andalan David Da Silva, Maung Bandung yakin bisa meredam Port FC. Skuad Persib sendiri menggelar latihan jelang laga terakhir.

Mengandalkan pergerakan Ciro Alves dan visi pertandingan dari Marc Klok, Persib optimis bisa meredam serangan Port FC.

"Ini akan jadi laga berat, karena Port FC lawan yang kuat. Salah satu yang terbaik di Thailand 10-15 tahun terakhir, selalu berada di posisi tiga dan empat. Kami menilai mereka memiliki pemain bagus, dan akan memainkan 11 pemain terbaiknya. Kami akan berikan yang terbaik meski kami harus memainkan banyak laga,” beber juru taktik Persib Bojan Hondak.

Pertarungan Persib menjamu Port FC diperkirakan akan berlangsung menarik. Kedua tim sama-sama belum terpecahkan di liga masing-masing.

(Wikanto Arungbudoyo)