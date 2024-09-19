Tampil di Depan Suporter Persib Bandung, Port FC Tetap Optimistis Raih Poin!

BANDUNG - Port FC optimistis meraih poin meski harus bermain di kandang Persib Bandung. Sebab, pelatih Port FC Rangsan Viwatchaichok, mengetahui banyak informasi tentang Persib Bandung termasuk skema permainan racikan Bojan Hodak.

Punggawa Port FC telah menggelar latihan terakhir di Stadion Si Jalak Harupat, Bandung pada Rabu, 18 September 2024. Rencananya, laga digelar hari ini mulai pukul 19.00 WIB dalam laga pertama Grup F AFC Champions League 2 2024-2025.

Pelatih Port FC juga mengulik informasi kekuatan Persib dari Asnawi Mangkualam yang pernah dilatih Bojan Hodak di PSM Makassar. Namun, pelatih Rangsan tak mau sesumbar apalagi mereka akan tampil tanpa dua gelandang asal Jepang yang merupakan motor serangan Port FC.

Sementara itu, pemain Timnas Indonesia Asnawi Mangkualam yang berstatus personel Port FC, menyatakan Persib Bandung merupakan salah satu tim kuat. Ia berharap kedua tim yang bertanding bisa mengeluarkan penampilan terbaik.

(Ramdani Bur)