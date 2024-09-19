Advertisement
HOME BOLA LIGA CHAMPION

Persib Bandung Optimistis Kalahkan Port FC

Mujib Prayitno , Jurnalis-Kamis, 19 September 2024 |11:03 WIB
Persib Bandung Optimistis Kalahkan Port FC
Persib Bandung bertekad mengalahkan Port FC (Foto: Persib Bandung)
A
A
A

BANDUNG – Persib Bandung optimistis menghadapi wakil Thailand, Port FC di AFC Champions League 2 2024-2025. Duel itu sendiri akan berlangsung di Stadion Si Jalak Harupat, Kamis (19/9/2024).

Tampil tanpa striker andalan David Da Silva, Maung Bandung yakin bisa meredam Port FC. Skuad Persib sendiri menggelar latihan terakhir jelang laga.

Mengandalkan pergerakan Ciro Alves dan visi pertandingan dari Marc Klok, Persib optimis bisa meredam serangan Port FC.

"Ini akan jadi laga berat, karena Port FC lawan yang kuat. Salah satu yang terbaik di Thailand 10-15 tahun terakhir, selalu berada di posisi tiga dan empat. Kami menilai mereka memiliki pemain bagus, dan akan memainkan 11 pemain terbaiknya. Kami akan berikan yang terbaik meski kami harus mainkan banyak laga," beber juru taktik Persib Bojan Hodak.

Pertarungan Persib menjamu Port FC diperkirakan akan berlangsung menarik. Kedua tim sama-sama belum terkalahkan di liga masing-masing.

(Wikanto Arungbudoyo)

      
