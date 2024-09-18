Advertisement
HOME BOLA SEPAKBOLA DUNIA

Hasil Sepakbola PON XXI Aceh-Sumut 2024: Kalahkan Kalsel 2-1, Aceh Rebut Medali Perunggu

Cikal Bintang , Jurnalis-Rabu, 18 September 2024 |18:23 WIB
Hasil Sepakbola PON XXI Aceh-Sumut 2024: Kalahkan Kalsel 2-1, Aceh Rebut Medali Perunggu
Tim sepakbola putra Aceh raih medali perunggu usai menang tipis 2-1 atas Kalimantan Selatan (Foto: Logo PON 2024)
A
A
A

TIM sepak bola Aceh berhasil mengalahkan Kalimantan Selatan 2-1 di laga perebutan juara ketiga PON XXI Aceh-Sumut 2024. Hasil ini membuat tim sepak bola Kalimantan Selatan berhak merebut medali perunggu.

Pertandingan itu berlangsung di Stadion Harapan Bangsa, Banda Aceh pada Rabu (18/9/2024) sore WIB. Dua gol untuk tim sepak bola Aceh dicatatkan oleh Nur Wahyudin (15’), dan Irza Ahmad (64’). Sementara, tim sepak bola Kalimantan Selatan hanya mampu membalaskan satu gol via Rizky Ramadani (31’).

Jalannya Pertandingan

Babak Pertama

Tim sepak bola Kalimantan Selatan memulai pertandingan dengan permainan ofensif di babak pertama. Tim besutan Yunan Helmi itu bermain agresif dengan mengandalkan umpan lambung dan terobosan.

Namun begitu, tim sepak bola Aceh merespons dengan serangan balik cepat yang merepotkan. Skema yang diterapkan tim tuan rumah terpantau lebih efektif. Pada menit ke-15, tim sepak bola Aceh akhirnya berhasil mencuri keunggulan.

Adalah Nur Wahyudin (15’) yang berhasil menanduk bola masuk ke gawang tim sepak bola Kalimantan Selatan. Setelah gol itu, tim sepak bola Kalimantan Selatan merespons dengan permainan agresif.

Anak asuh Yunan Helmi langsung menekan pertahanan tim sepak bola Aceh. Hasilnya manis, Rizky Ramadani (31’) mampu menyamakan kedudukan lewat tendangan kerasnya. Usai gol itu, tidak ada gol tambahan tercipta hingga turun minum.

