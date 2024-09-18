Terkait Naturalisasi Mauro Zijlstra, Yunus Nusi Bilang Begini

JAKARTA - Sekretaris Jenderal (Sekjen) PSSI, Yunus Nusi, buka suara mengenai adanya isu naturalisasi pemain keturunan Indonesia, Mauro Zijlstra. Menurut keterangannya, saat ini PSSI belum berencana menaturalisasi Zijlstra karena tengah fokus dengan Mees Hilgers dan Eliano Reijnders agar bisa segera memperkuat Timnas Indonesia.

Sebelumnya, pemain kasta kedua Liga Belanda, FC Volendam U-21 itu mengungkapkan bahwa sudah didekati oleh PSSI. Namun, saat ini masih pengecekan awal dokumen yang dimilikinya untuk menjalani proses naturalisasi.

Yunus Nusi tidak mau berbicara banyak terkait peluang Mauro akan segera dinaturalisasi dalam waktu dekat. Menurutnya, belum ada tahapan naturalisasi yang dijalani pemain tersebut.

"Belum, belum (soal naturalisasi Mauro Zijlstra)," singkat Yunus Nusi di Jakarta, dikutip Rabu (18/9/2024).

Pria berusia 54 itu mengatakan saat ini fokus PSSI tertuju untuk merampungkan proses naturalisasi Mees Hilgers dan Eliano Eliano Reijnders. Sebab, kedua pemain itu menjadi kebutuhan mendesak untuk Timnas Indonesia di Kualifikasi Piala Dunia 2026 Zona Asia.

Ya, tim asuhan Shin Tae-yong itu sedang berjuang dalam fase Grup C putaran ketiga Kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Dalam laga terdekat, Skuad Garuda -julukan Timnas Indonesia akan melawan Bahrain (10/10/2024) dan China (15/10/2025).