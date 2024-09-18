Janji Eliano Reijnders yang Segera Dinaturalisasi, Siap Bantu Timnas Indonesia Main di Piala Dunia!

JAKARTA – Calon pemain Timnas Indonesia, Eliano Reijnders, tebar janji jelang segera dinaturalisasi menjadi warga negara Indonesia (WNI). Dia memastikan siap membantu Skuad Garuda main di Piala Dunia.

Diketahui, Eliano Reijnders dan Mees Hilgers saat ini sedang menjalani proses naturalisasi untuk menjadi pemain Timnas Indonesia. Proses naturalisasi kedua pemain itu sekarang sudah disetujui oleh Komisi III dan X DPR RI pada Selasa 17 September 2024.

Kedua pemain itu kini tinggal menunggu Surat Keputusan Presiden RI (Keppres), dan kemudian mengambil sumpah sebagai WNI. Proses naturalisasi keduanya diperkirakan akan segera selesai agar jadi amunisi tambahan skuad Garuda mengarungi laga lanjutan babak ketiga Kualifikasi Piala Dunia 2026 Zona Asia pada bulan depan.

Elino pun menjelaskan kelebihannya untuk membantu Timnas Indonesia. Dia mengaku suka bermain kolektif dan bisa ditempatkan di berbagai posisi. Eliano berharap, kehadirannya bisa membantu Timnas Indonesia yang sedang bermimpi main di Piala Dunia.

“Saya bisa bermain dalam banyak posisi. Saya menyukai bermain sebagai tim,” kata Eliano, dikutip dari kanal Youtube DPR RI, Selasa 17 September 2024.