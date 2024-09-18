Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Bundesliga Liga Champions Liga Inggris Liga Italia Liga Spanyol Liga Indonesia Bola Dunia Klasemen Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME BOLA SEPAKBOLA DUNIA

Janji Eliano Reijnders yang Segera Dinaturalisasi, Siap Bantu Timnas Indonesia Main di Piala Dunia!

Cikal Bintang , Jurnalis-Rabu, 18 September 2024 |02:20 WIB
Janji Eliano Reijnders yang Segera Dinaturalisasi, Siap Bantu Timnas Indonesia Main di Piala Dunia!
Eliano Reijnders segera bela Timnas Indonesia. (Foto: Instagram/@eliano.r)
A
A
A

JAKARTA – Calon pemain Timnas Indonesia, Eliano Reijnders, tebar janji jelang segera dinaturalisasi menjadi warga negara Indonesia (WNI). Dia memastikan siap membantu Skuad Garuda main di Piala Dunia.

Diketahui, Eliano Reijnders dan Mees Hilgers saat ini sedang menjalani proses naturalisasi untuk menjadi pemain Timnas Indonesia. Proses naturalisasi kedua pemain itu sekarang sudah disetujui oleh Komisi III dan X DPR RI pada Selasa 17 September 2024.

Eliano Reijnders

Baca Juga:
baca_juga

Kedua pemain itu kini tinggal menunggu Surat Keputusan Presiden RI (Keppres), dan kemudian mengambil sumpah sebagai WNI. Proses naturalisasi keduanya diperkirakan akan segera selesai agar jadi amunisi tambahan skuad Garuda mengarungi laga lanjutan babak ketiga Kualifikasi Piala Dunia 2026 Zona Asia pada bulan depan.

Elino pun menjelaskan kelebihannya untuk membantu Timnas Indonesia. Dia mengaku suka bermain kolektif dan bisa ditempatkan di berbagai posisi. Eliano berharap, kehadirannya bisa membantu Timnas Indonesia yang sedang bermimpi main di Piala Dunia.

“Saya bisa bermain dalam banyak posisi. Saya menyukai bermain sebagai tim,” kata Eliano, dikutip dari kanal Youtube DPR RI, Selasa 17 September 2024.

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/26/51/3192002/john_herdman-9v4e_large.jpg
Media Vietnam Ungkap Detail Kontrak John Herdman di Timnas Indonesia, Dapat Gaji Fantastis hingga Kontrak Panjang!
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/26/51/3191999/john_herdman-f7Da_large.jpg
Kisah Calon Pelatih Timnas Indonesia John Herdman Kalahkan Jepang Asuhan Hajime Moriyasu
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/26/51/3191973/jay_idzes-ArT4_large.jpg
Kisah Kapten Timnas Indonesia Jay Idzes yang Harga Pasarnya Lebih Mahal ketimbang Timnas Malaysia dan Vietnam
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/26/51/3191912/timnas_indonesia-94VL_large.jpg
Prediksi Calon Lawan Timnas Indonesia di AFC Nations League
https://pict.sindonews.net/webp/850/pena/news/2025/12/26/11/1660257/rumor-bursa-transfer-persib-bandung-siap-tebus-permanen-maarten-paes-dari-fc-dallas-too.webp
Rumor Bursa Transfer: Persib Bandung Siap Tebus Permanen Maarten Paes dari FC Dallas?
https://img.inews.co.id/media/750/files/inews_new/2025/12/08/jay_idzes_kiri_dan_tarik_muharemovic_jadi_duet_s.jpg
Punya Aura Pemimpin, Jay Idzes Disebut Layak Jadi Kapten Sassuolo
Banner
Telusuri berita bola lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement