Persib Bandung vs Persija Jakarta: Carlos Pena Soroti Rivalitas Macan Kemayoran dengan Maung Bandung

BIG match yang mempertemukan Persib Bandung vs Persija Jakarta akan tersaji di Liga 1 2024-2025 pada pekan depan. Jelang duel itu, pelatih Persija Jakarta, Carlos Pena, soroti rivalitas kedua tim.

Pena mengaku sudah mengetahui rivalitas Macan Kemayoran -julukan Persija Jakarta- yang kini diasuhnya dengan Maung Bandung -julukan Persib Bandung. Jadi, dia akan menyiapkan tim dengan sebaik mungkin untuk laga itu agar tidak hilang poin.

Meski tahu soal rivalitas Persija dan Persib dari internal timnya, Pena belum mengetahui lebih dalam sejarah rivalitas kedua tim tersebut. Sebab, dia baru menjalani musim pertamanya di Indonesia.

"Lawan Persib Bandung, saya tahu (rivalitasnya). Semua staf kasih tahu saya soal rivalitasnya," kata Carlos Pena di Jakarta, Senin 16 September 2024.

"Laga itu penting terlebih buat saya sebagai pelatih," ucapnya.